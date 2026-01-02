Transfer pentru internaționalul Horațiu Moldovan. Portarul pleacă din Spania, de la Oviedo

Horațiu Moldovan (27 de ani) este aproape să se despartă de formația la care este legitimat în prezent, Oviedo, și să plece din Spania. Cel mai probabil, internaționalul român va ajunge în Belgia, la Club Brugge, după cum anunță publicația mundodeportivo.

Goalkeeperul este sub contract cu cei de la Atletico Madrid, iar înțelegerea va expira în vara anului 2027. Transferat de la Rapid, în anul 2024, Moldovan nu s-a impus la trupa pregătită de Diego Simeone. A fost împrumutat la Sassuolo, apoi la Real Oviedo. Dacă la prima formație a fost titular, la cea de-a doua face tușa.

Un club belgian este aproape să-l transfere, există negocieri avansate pentru un împrumut în Jupiler Pro League. Cea mai interesată echipă este Club Brugge. În cazul în care acordul va fi semnat conform așteptărilor, internaționalul român va fi prezentat până pe 5 ianuarie”, a anunțat sursa citată. Dacă vor fi mulțumiți de evoluțiile românului, belgienii vor avea opțiunea de a-l cumpăra la finalul acestui sezon.

Tot ziarul spaniol mai scrie că de Moldovan mai sunt interesați cei de la Spezia, formație ce evoluează în liga a 2-a din Italia, dar și câteva cluburi din Polonia.

Mircea Lucescu a fost criticat dur după amicalul pierdut anul trecut de naționala României, scor 0-3, pe teren propriu, în fața Canadei, pentru că l-a titularizat pe Horațiu Moldovan. Jucătorul nu evolua în La Liga și a greșit la două dintre golurile adversarilor. „O greșeală… Un portar să dribleze în fața porții, niciodată. În lateral se mai întâmplă, dar în fața porții în niciun caz. Recunosc, poate s-a relaxat, a fost prea încrezător”, spunea selecționerul după acea partidă.

Moldovan a fost titular și în partida următoare, cu Cipru, scor 2-2 în deplasare, în campania de calificare la Mondial.