Scrisoare către Guvern: CFR Călători, aproape de incapacitate de plată

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a trimis Guvernului și mai multor instituții o scrisoare în care a avertizat că siguranța transportului feroviar nu mai poate fi garantată din cauza lipsei de fonduri. „Vă atragem atentiția că CFR Călători se află în situația de a intra în incapacitate de plată, cu implicații grave în desfășurarea în condiții de siguranță pe calea ferată”, a anunțat directorul care are venituri de peste 11.000 de euro pe lună, potrivit clubferoviar.ro.

În documentul transmis autorităților, directorul CFR Călători a avertizat că instituția riscă să intre în incapacitate de plată, situație care ar afecta grav siguranța transportului feroviar și funcționarea serviciului public prevăzut în Contractul de Servicii Publice.

„Vă atragem atentiția că CFR Călători se află în situația de a intra în incapacitate de plată, cu implicații grave în desfășurarea în condiții de siguranță pe calea ferată și asigurarea serviciului de transport public conform Contractului de Servicii Publice, prin oprirea traficului și vă rugăm a ne sprijini depășirea situației actuale”, se arată în adresa transmisă către autorități.

La o conferință de presă organizată pe 19 iunie, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a declarat că este nemulțumit de salariul pe care îl primește.

„Am înțeles că salariul ministrului e 13.000 de lei pe lună. Credeți-mă, ei sunt curajoși că sunt miniștri cu banii ăștia. Nu poți să conduci niște ministere – și sunt 15 oameni sau 20 de oameni în România – să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că președintele n-are 100.000 de euro”, declara la acea vreme directorul CFR.

El adăuga: „Deci, eu sunt foarte de acord ca președintele să aibă 100.000 de euro cel puțin pe lună net. Păi cum să nu te simți prost când un șofer de Uber în Dubai are 9.000 de euro pe lună?”.

Directorul CFR Călători a declarat că veniturile sale depășesc 11.000 de euro pe lună, dintre care 4.000 de euro provin din închirierea unui apartament cumpărat în Dubai. Într-o conferință de presă, întrebat despre riscul ca CFR Călători să intre în incapacitate de plată, el a subliniat: „Nu sunt sărac”.

Traian Preoteasa a acuzat o jurnalistă că a prezentat „eronat” informații din declarația sa de avere și a întrebat care este legătura dintre situația financiară a CFR Călători și apartamentele sale din Dubai.

„Reporter: Potrivit declarației de avere, aveți un teren și o casă în România, un apartament cumpărat cu credit în Dubai, cu o rată lunară ...

Traian Preoteasa, directorul CFR Călători: Nu, nu. E terminat. E achitat demult, dar nu mai are returnare”, a fost dialogul dintre cei doi.