Tragerea Loto, 28 august. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I. Numerele câștigătoare

Joi, 28 august 2025, vor avea loc noi extrageri la jocurile Loto organizate de Loteria Română: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sumele puse în joc sunt considerabile, mai ales la Loto 6/49, unde la categoria I se înregistrează un report care depășește 4 milioane de euro.

Extragerile vin după tragerea loto desfășurată duminică, 24 august, când au fost înregistrate peste 25.500 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor acordate în acea zi a fost de peste 2,21 milioane de lei. Rezultatele extragerilor de joi vor fi anunțate oficial imediat după validarea lor de către Loteria Română.

Loteria Română anunță pentru 6/49 categoria I un report important, în valoare de peste 24,71 milioane de lei. Suma echivalentă în euro depășește 4,89 milioane, oferind jucătorilor șansa de a câștiga unul dintre cele mai mari premii din ultima perioadă.

Totodată, la Noroc, se cumulează un report de peste 2,35 milioane de lei, adică mai mult de 466.300 de euro, ceea ce face ca și această categorie să fie atractivă.

La jocul Loto 5/40, premiul de categoria I a rămas neadjudecat, astfel că reportul acumulat a depășit suma de 1,07 milioane de lei, echivalentul a peste 212.200 de euro.

Și la Super Noroc se menține un report semnificativ, valoarea totală depășind 180.200 de lei, adică mai mult de 35.600 de euro.

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost adjudecat în data de 11 mai 2025. Valoarea acestuia s-a ridicat la aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat online, prin intermediul aplicației AmParcat.ro, fiind completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc.

Aceasta a fost al doile câștig din anul 2025 când premiul cel mare a fost acordat la Loto 6/49. Prima extragere câștigătoare a avut loc pe 30 martie, atunci când un jucător din Timișoara a câștigat un premiu de 6,3 milioane de euro. După reținerea impozitului legal, acesta a încasat suma netă de aproximativ 3,8 milioane de euro, potrivit loto.ro.