Tragedie la Hollywood. Blake Garrett, celebru după un film de succes pentru copii, a murit

Fostul actor copil Blake Garrett, cunoscut publicului pentru rolul Plug din filmul de familie „Cum să mănânci viermi prăjiți” (2006), a murit duminică, 8 februarie, în Tulsa, Oklahoma, potrivit Forbes.

Avea 33 de ani. Informația a fost confirmată de mama sa, iar familia a transmis că așteaptă rezultatele autopsiei pentru a fi stabilită cauza oficială a morții.

Potrivit datelor făcute publice, Blake Garrett s-a născut în Austin, Texas, sub numele de Nolan Blake Garrett. În perioada recentă, acesta ar fi solicitat îngrijiri medicale din cauza unor dureri severe și fusese diagnosticat cu zona zoster, o afecțiune virală cunoscută pentru simptomele sale dureroase.

Familia a precizat că sunt necesare investigații medicale suplimentare pentru a clarifica circumstanțele decesului.

Înainte de aparițiile pe marele ecran, Blake Garrett a avut o activitate artistică concentrată în special în teatrul local. A interpretat roluri în producții precum „Aladdin și lampa sa magică și Peanuts: Un omagiu adus lui Charlie Brown,” spectacole dedicate în special publicului tânăr. De asemenea, a participat la montări locale ale unor titluri cunoscute, printre care „Vrăjitorul din Oz”, „Annie și Grease”.

Între anii 2003 și 2004, Garrett a făcut parte din distribuția producției de scenă Barney’s Colorful World!, un spectacol destinat copiilor, care a fost prezentat în mai multe locații din Statele Unite.

Aceste experiențe teatrale au contribuit la formarea sa artistică înainte de debutul cinematografic.

În 2006, Blake Garrett a apărut în filmul How to Eat Fried Worms, o producție de familie bazată pe romanul omonim al autorului Thomas Rockwell. Filmul urmărește povestea lui Billy, un copil care se confruntă cu dificultăți de adaptare la o școală nouă.

Personajul principal, interpretat de Luke Benward, acceptă un pariu provocator: să mănânce zece viermi fără a vomita, pentru a câștiga respectul colegilor.

Blake Garrett a interpretat personajul Plug, unul dintre membrii grupului de copii care joacă un rol important în desfășurarea acțiunii.

Filmul a fost bine primit în rândul publicului tânăr, iar distribuția sa a obținut în 2007 un Young Artist Award pentru interpretare de grup.

Deși cariera sa în film și teatru nu a fost una de lungă durată, Blake Garrett a rămas asociat cu producțiile destinate copiilor și adolescenților de la începutul anilor 2000.

După această perioadă, el s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, fără a mai avea apariții notabile în industria cinematografică.

Decesul său a fost confirmat oficial de familie, iar informațiile disponibile până în acest moment indică faptul că investigațiile medicale sunt în desfășurare. Autoritățile urmează să comunice cauza oficială a morții după finalizarea procedurilor legale și medicale.