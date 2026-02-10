Tragedie la Hollywood. Blake Garrett, celebru după un film de succes pentru copii, a murit
- Iulia Moise
- 10 februarie 2026, 08:41
Fostul actor copil Blake Garrett, cunoscut publicului pentru rolul Plug din filmul de familie „Cum să mănânci viermi prăjiți” (2006), a murit duminică, 8 februarie, în Tulsa, Oklahoma, potrivit Forbes.
Avea 33 de ani. Informația a fost confirmată de mama sa, iar familia a transmis că așteaptă rezultatele autopsiei pentru a fi stabilită cauza oficială a morții.
Blake Garrett acuza dureri severe
Potrivit datelor făcute publice, Blake Garrett s-a născut în Austin, Texas, sub numele de Nolan Blake Garrett. În perioada recentă, acesta ar fi solicitat îngrijiri medicale din cauza unor dureri severe și fusese diagnosticat cu zona zoster, o afecțiune virală cunoscută pentru simptomele sale dureroase.
Familia a precizat că sunt necesare investigații medicale suplimentare pentru a clarifica circumstanțele decesului.
„Familia așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza oficială a decesului”, se arată în informațiile transmise public.
Un parcurs artistic început pe scenă
Înainte de aparițiile pe marele ecran, Blake Garrett a avut o activitate artistică concentrată în special în teatrul local. A interpretat roluri în producții precum „Aladdin și lampa sa magică și Peanuts: Un omagiu adus lui Charlie Brown,” spectacole dedicate în special publicului tânăr. De asemenea, a participat la montări locale ale unor titluri cunoscute, printre care „Vrăjitorul din Oz”, „Annie și Grease”.
Între anii 2003 și 2004, Garrett a făcut parte din distribuția producției de scenă Barney’s Colorful World!, un spectacol destinat copiilor, care a fost prezentat în mai multe locații din Statele Unite.
Aceste experiențe teatrale au contribuit la formarea sa artistică înainte de debutul cinematografic.
Rolul lui Garrett din „Cum să mănânci viermi prăjiți”
În 2006, Blake Garrett a apărut în filmul How to Eat Fried Worms, o producție de familie bazată pe romanul omonim al autorului Thomas Rockwell. Filmul urmărește povestea lui Billy, un copil care se confruntă cu dificultăți de adaptare la o școală nouă.
Personajul principal, interpretat de Luke Benward, acceptă un pariu provocator: să mănânce zece viermi fără a vomita, pentru a câștiga respectul colegilor.
Blake Garrett a interpretat personajul Plug, unul dintre membrii grupului de copii care joacă un rol important în desfășurarea acțiunii.
Filmul a fost bine primit în rândul publicului tânăr, iar distribuția sa a obținut în 2007 un Young Artist Award pentru interpretare de grup.
O carieră scurtă, dar notabilă
Deși cariera sa în film și teatru nu a fost una de lungă durată, Blake Garrett a rămas asociat cu producțiile destinate copiilor și adolescenților de la începutul anilor 2000.
După această perioadă, el s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, fără a mai avea apariții notabile în industria cinematografică.
Decesul său a fost confirmat oficial de familie, iar informațiile disponibile până în acest moment indică faptul că investigațiile medicale sunt în desfășurare. Autoritățile urmează să comunice cauza oficială a morții după finalizarea procedurilor legale și medicale.
