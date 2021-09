Tragedie istorică în New York. S-a instituit stare de urgență. Vieți curmate de uraganul Ida. VIDEO

Miercuri seară, în orașul New York s-a instituit stare de urgență, în urma inundațiilor record provocate de uraganul Ida. Primarul Bill de Blasio a declarat că este vorba despre un „eveniment meteorologic istoric” și a solicitat locuitorilor să nu-și părăsească locuințele, din cauza pericolelor generate de furtună, relatează Reuters.

În noaptea de miercuri spre joi, New York s-a confruntat cu ploi și vijelii puternice. Fenomenele meteo au condus la manifestarea tornadelor și inundațiilor în nord-estul țării și moartea a șapte persoane. Primarul orașului a impus starea de urgență „de inundații”, potrivit presei internaționale, pentru prima dată în istorie.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I

— ABC News (@ABC) September 2, 2021