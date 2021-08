Totul despre uraganul Ida, care lovește acum Louisiana cu rafale de vânt de peste 240 km/h. E cel mai puternic înregistrat vreodată

Avertizări cu privire la posibila apariție a unor tornade scurte, dar foarte puternice au fost emise pentru regiuni din Alabama, Florida, Louisiana și Mississippi, potrivit Storm Prediction Center. Există, de asemenea, un pericol de furtună periculoasă în zonele aflate de-a lungul coastelor statelor Louisiana, Mississippi și Alabama. Imaginile înregistrate de camerele de supraveghe arată dimensiunile prăpădului.

Uraganul Ida a închis tot în Louisiana. Oamenii au fugit din fața primejdiei

Mulți dintre locuitori s-au refugiat deja din calea prăpădului în statele vecine. Dintre cei rămași, numai până acum, 285.000 de oameni au rămas fără energie electrică.

De teama condițiilor meteo extreme, companiile aeriene au anulat toate zborurile de pe Aeroportul Internațional Louis Armstrong din New Orleans duminică. Și Universitatea Tulane din New Orleans a anunțat că se închide duminică și luni, la mai puțin de o săptămână după ce studenții s-au întors în campus. Peste 95% din producția de petrol din Golful Mexic a fost oprită datorită uraganului Ida, au declarat duminică autoritățile de reglementare, indicând că uraganul are un impact semnificativ asupra aprovizionării cu energie.

Personalul a fost evacuat dintr-un total de 288 de platforme de producție de petrol și gaze, conform Biroului de Securitate și Aplicarea Mediului.

Guvernatorul din Louisiana: E cel mai puternic uragan care a lovit vreodată statul

Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards, a declarat astăzi că uraganul Ida este una dintre cele mai puternice furtuni care au ajuns în Louisiana în timpurile moderne, deoarece s-a intensificat la o rată fără precedent, chiar înainte de a atinge uscatul.

Guvernatorul a cerut locuitorilor să rămână în interior și să aibă răbdare, deoarece nu se știe cât de repede se va putea răspunde la apelurile de asistență.

„Odată ce furtuna a trecut, trebuie să fiți pregătiți să vă adăpostiți cu mijloace proprii în primele 72 de ore”, a spus Edwards. „Avem toate resursele posibile pregătite pentru a vă ajuta. Vom ajunge acolo mai devreme de 72 de ore, dacă este posibil, pentru a salva oameni din statul Louisiana „.

Întreaga Gardă Națională din Louisiana a fost mobilizată. Potrivit guvernatorului, toate sistemele de protecție împotriva uraganelor din stat au fost complet închise și toate structurile sunt pe deplin operaționale în acest moment, deși sunt anticipate depășiri în unele porțiuni din sud-est.

Biden îi îndeamnă pe locuitorii să ia furtuna „foarte în serios”

Președintele Biden i-a îndemnat pe locuitori să asculte oficialii și să rămână în siguranță.

„Furtuna este o furtună care vă pune viața în pericol. … Și distrugerile este probabil să fie imensă. Cel mai important lucru pe care îl pot spune acum este că toată lumea ar trebui să asculte instrucțiunile de la oficialii locali și de stat. Luați-le în serios. Nu sunt numai coastele în pericol. Nu este numai New Orleans. Pericole sunt și mai la nord. Se așteaptă ca precipitațiile să fie extrem de ridicate „, a spus Biden în timp ce a primit toate informațiile despre uragan de la Agenția Federală de Management al Urgențelor, notează CNN.