Tragedie în Turcia și Siria. Oamenii sapă cu mâinile goale printre dărâmături pentru a salva cât mai multe vieți

Oamenii din Turcia și Siria lucrează contracronometru pentru a salva cât mai multe vieți. Cutremurele de luni dimineața au produs o adevărată tragedie. Cel puțin 1.800 de persoane au decedat, iar numărul lor este în creștere. Autoritățile estimează că raportul ar putea ajunge aproape de 10.000 de morți.

Se duce o adevărată luptă pentru a salva cât mai multe persoane de sub dărâmături, iar oamenii sapă cu mâinile goale în pământ. Mai multe imagini emoționante de după cutremur fac înconjurul lumii. Într-una dintre ele apare un salvator din Siria, cu un copil mic scos de sub dărâmături.

În imagini se poate observa cum un angajat al serviciilor de urgență fuge cu copilul rănit în brațe pentru a-l preda unui echipaj medical. Imaginile surprinse de jurnaliști au un puternic impact emoțional.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7

— Reuters (@Reuters) February 6, 2023