Nu face asta când e cutremur! Greșeala fatală care i-a adus sfârșitul lui Toma Caragiu

Cutremure slabe au loc aproape zilnic pe teritoriul României. De cele mai multe ori acestea au o magnitudine sub 3 grade pe scara Richter. Pe 4 martie 1977 a avut loc cel mai devastator cutremur de la noi din țară.

Toma Caragiu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români, a făcut o greșeală care l-a costat viața. Actorul a murit sub dărmăturile blocului în care locuia, din cauza unei reacții fatale. Cadavrul lui Toma Caragiu a fost identificat, după ochelari și părul creț, de cascadorul Mircea Pascu.

Atunci când cutremurul a început, Toma Caragiu, alături de regizorul Alexandru Bocăneț, au fugit pe scările blocului. După cum ne avertizează și seismologii, nu este recomandat să procedăm astfel, scările fiind primele care se dărâmă. Incidentul a fost confirmat de actorul Costel Constantin în cadrul unei emisiuni online. El a povestit momentele cumplite prin care a trecut alături de soția sa și a susținut că se afla la o petrecere în momentul cutremurului.

„Pe 4 martie, când era și ziua de naștere a soției mele. Noi eram undeva la o petrecere, în Balta Albă, la un bloc cu 11 etaje, eram la etajul 7, ne-a dat cu capul de pereți, ne-a spart toate sticlele care erau pe balcon, dar nu am pățit nimic.

Ne-am urcat în mașină, am plecat spre centru și am trecut prin fața barului și am văzut tot blocul răsturnat jos, de la etajul 2. S-a rupt.

Pe masa unde erau whiskey-ul și toate acelea, erau bucăți de moloz, și ei, de frică – dacă rămâneau acolo, nu pățeau nimic, decât că aveau niște moloz în cap – au fugit pe scări, și scările s-au prăbușit primele. Așa au murit și Toma și Andu Bocăneț”, a povestit Costel Constantin.

Cutremurul din 1977 a înregistrat cele mai multe pagube de la noi din țară

Anul acesta se împlinesc 46 de ani de la cel mai devastator cutremur din România. Acesta a avut loc pe 4 martie 1977 și a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter. Seismul a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria țării noastre.

Potrivit rapoartelor, 1.578 de persoane au murit sub dărmături, printre ele numărându-se și îndrăgitul actor Toma Caragiu. Numărul de persoane rănite a ajuns la 11.321. În București au fost dărâmate 32 de clădiri, iar alte 32.900 de locuințe au fost avariate. Aproximativ 200.000 de oameni au fost afectați de acel cutremur.

Sub dărmăturile blocului în care locuia a fost găsit și Toma Caragiu, care a fugit pe scări în timpul seismului. Acesta locuia la etajul doi din blocul Colonadelor 3. Apartamentul lui a rămas aproape intact, însă greșeala de a ieși pe scara blocului i-a fost fatală. Trupul său a fost găsit șase zile mai târziu, pe 10 martie. A fost îngropat a doua zi, pe 11 martie 1977, la Cimitirul „Bellu” din București, potrivit click.ro.