Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe pentru victimele și familiile îndoliate din Turcia și Siria. România va trimite echipe de salvatori

Klaus Iohannis a avut un mesaj pentru toate victimele și familiile îndoliate din Turcia și Siria. Șeful statului a transmis condoleanțe după ce 284 de persoane au murit în Turcia și alte 237 în Siria, în urma cutremurului. Peste 2.300 de persoane au fost rănite în apropiere de regiunea Gaziantep. Seismul a avut o magnitudine de 7,4 și a avut 78 de replici.

Președintele României a scris pe Twitter că toate gândurile autorităților din țară sunt îndreptate către familiile și victimele seismului. Liderul de la Cotroceni a mai adăugat că cele două state vor avea parte de sprijinul României pentru a trece peste această tragedie. „Gândurile noastre sunt îndreptate către victimele și familiile lor după cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria. Transmit sincerele condoleanțe ale României familiilor victimelor și recuperarea rapidă persoanelor rănite. 🇷🇴 este solidar cu cei afectați de această tragedie.”.

Our thoughts are with the victims & their families after the devastating earthquake that hit Türkiye & Syria. I convey Romania’s heartfelt condolences to the families of the victims & fast recovery of the injured people. 🇷🇴stands in solidarity with those affected by this tragedy.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 6, 2023