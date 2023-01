Cât câștigă, de fapt, Raed Arafat. Șeful DSU nu-și reproșează nimic pentru intervenția de la Colectiv

Raed Arafat a spus cât de grele au fost momentele de după incendiul de la Colectiv. Șeful DSU a povestit că tragedia de la clubul din București a avut un impact major pentru toate cadrele medicale și echipajele de urgență. Arafat a subliniat că acele momente nu pot fi uitate pentru că s-au făcut foarte multe eforturi. Pacienții trebuiau să transportați în afara țării foarte repede, timp de trei sau patru zile șeful DSU nu a plecat din biroul său pentru a găsi soluții pentru toți cei care au suferit arsuri în urma incendiului.

Arafat a continuat prin a spune că a lucrat împreună cu colegii din Ministerul Apărării pentru a găsi soluții de transport. Ministerul condus în acea perioadă de Nicolae Ciucă a ajutat spitalele din România cu mijloace de transport. Unii pacienți au fost trimiși în Anglia și Norvegia cu avioane care aparțieau Bazei Aeriene Papa din Ungaria. De asemenea, și echipe de opt medici, nouă asistenți au fost transportați cu aceste aeronave către diferite spitale de arși din țară.

„Toată perioada aceea ne-a afectat extrem de mult pe toți. Salvatorii care au muncit acolo au rămas cu amintiri care nu sunt deloc plăcute. Îți aduc aminte de tragedie, de un dezastru car putea fi evitat și care ne-a pus la încercare ca țară. N-ai cum să le scoți din minte. Dar, la un moment dat, în medicina de urgență, ajungi la echidistanță. Nu poți intra cu sentimente în astfel de situații”, a declarat Raed Arafat.

Ce decizie a luat Raed Arafat în cazul unui tânăr de 19 ani

Șeful DSU a continuat prin a spune că își aduce aminte de un tânăr de 19 ani care a fost la concertul de la Colectiv. Pacienții arși au fost văzuți de echipele de medici din Belgia, Germania și Anglia. Un medic englez care are mare experiență a decis, după ce a vizitat toți pacienții, cine va fi transportat în Anglia. Cadrul medical i-a spus lui Arafat că vrea să îl ducă pe băiatul de 19 ani la un spital din țara sa pentru a fi tratat. El avea arsuri pe 90% din corp, iar prognosticul de supraviețuire în aceste cazuri este de aproape zero.

Șeful DSU a fost de acord cu decizia doctoriței engleze. Băiatul a murit la doar două zile după ce a fost transportat în afara țării. „Știu că decizia era una care nu era logică neapărat pentru că medical era clar că nu avem ce face. Dar a fost o decizie care măcar pentru familia lui să zică că am încercat. Noi am acceptat, l-am predat. Dar a fost impresionant să vezi solidaritatea altor țări”, a mărturisit Arafat.

Lucrurile pe care Raed Arafat și le reproșează după Colectiv

Raed Arafat a fost întrebat dacă există anumite lucruri pe care și le reproșează în ceea ce privește gestionarea situației de la Colectiv. Șeful DSU a punctat că mereu când există situații de acest gen toate autoritățile implicate se gândesc dacă puteau să acționeze mai bine. Arafat a subliniat că toate efoturile care au fost făcute după tragedia de la Colectiv au fost maxime. De asemenea, toate instituțiile din România au învățat cum trebuie să acționeze în astfel de situații.

„Întotdeauna spui uite aici puteam să fac așa, aici puteam așa.Una e că după asta înveți și spui că, uite, dacă asta s-ar repeta poate că o să fac 1, 2, 3, nu 1, 3, 2. Dar să spunem că nu ne-am făcut treaba, nu, indiferent ce încearcă unii să spună. Cei care au intervenit, cei care au tratat, toată lumea a încercat să facă. Sunt mulți care s-a întors fără să li se ceară. Unii medici care au plecat de acasă la spital să ajute”, a spus Arafat în timpul podcast-ului lui Adrian Artene.

Raed Arafat a vorbit și de salariul pe care îl încasează odată cu intrarea în vigoare a legii salarizării. Venitul lunar al șefului DSU este de secretar de stat și ajunge aproape la suma de 10.000 de lei. Aceasta este suma pe care o primește în fiecare lună Arafat. „Înainte era 5.000 și când au crescut salariile și s-a făcut legea salarizării am ajuns la 9.700 și ceva plus norma de hrană”. În plus, șeful DSU are și o avere considerabilă. În ultima declarație de avere este trecut un apartament de 80 de metri pătrați, în județul Ilfov, și 35% din casa părintească care se află în Palestina.