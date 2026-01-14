Tragedie în Thailanda. 19 persoane au murit, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren. Alți 80 de oameni au fost răniți

Un tren care se deplasa din Bangkok spre nord-estul Thailandei a deraiat miercuri, după ce o macara de construcții a căzut peste unul dintre vagoane, provocând moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea altor 80, potrivit autorităților locale, transmite Reuters.

Conform poliției din Thailanda, mai multe victime urmează să fie scoase din tren.

„Au fost recuperate 19 cadavre, dar mai sunt încă unele în vagoanele trenului care nu pot fi scoase încă, deoarece macaraua a început să se mişte, aşa că echipa s-a retras de teamă să nu se expună pericolului”, a declarat colonelul de poliţie Thatchapon Chinnawong.

Ministrul Transporturilor din Thailanda, Phiphat Ratchakitprakarn, a declarat că trenul transporta 195 de pasageri și că a ordonat o anchetă completă pentru a stabili circumstanțele accidentului. Potrivit acestuia, majoritatea victimelor se aflau în două dintre cele trei vagoane lovite de macara.

Linia ferată unde s-a produs accidentul face parte dintr-un proiect de mare viteză, conform sursei.

La finalul anului 2025, un tren de pasageri inaugurat în 2023 a deraiat în statul Oaxaca, sudul Mexicului, provocând moartea a cel puțin 13 persoane și rănirea altor 98, dintre care cinci se află în stare critică.

Marina mexicană a anunțat că trenul, care a deraiat în apropierea orașului Nizanda, transporta 241 de pasageri și nouă membri ai personalului. Dintre aceștia, 139 au fost declarați în afara oricărui pericol, iar 36 dintre răniți au primit asistență medicală imediată.

Președinta Claudia Sheinbaum a anunțat că oficiali de rang înalt au fost trimiși la fața locului pentru a sprijini familiile victimelor. Guvernatorul statului Oaxaca, Salomon Jara Cruz, a transmis condoleanțe și a declarat că autoritățile locale colaborează cu agențiile federale pentru a ajuta persoanele afectate.

Trenul interoceanic, parte a Coridorului Interoceanic inaugurat sub fostul președinte Andres Manuel Lopez Obrador, a fost conceput pentru a moderniza legătura feroviară peste Istmul Tehuantepec, între portul Salina Cruz, pe coasta Pacificului, și Coatzacoalcos, pe coasta Golfului. Proiectul urmărește crearea unui coridor comercial strategic capabil să concureze cu Canalul Panama și include extinderea porturilor, a căilor ferate și a infrastructurii industriale.

Serviciul feroviar face parte dintr-un efort mai amplu de dezvoltare economică și de extindere a transportului feroviar de pasageri și marfă în sudul Mexicului.