„Am fost diagnosticat cu cancer de prostată în fază avansată, care s-a întins la oase”, a spus Tyler.

„Mă lupt de trei ani cu acest diagnostic… E stadiul 4. Foarte avansat. În cele din urmă, probabil că mă va ucide”.

James Michael Tyler: Am vrut să prind 59 de ani

Tyler a apărut ultima oară pe Zoom în show-ul de reuniune a celor din serialul „Friends”. Tyler, care face acum ședințe de chimioterapie, a spus că nu a putut să apară fizic în show-ul spectacol „Friends: The Reunion”, difuzat de HBO. În schimb a luat cuvântul printr-o intervenție pe Zoom.

Cancerul a devenit insuportabil când a migrat spre oase, mai spune actorul: „Am vrut să prind 59 de ani…”. „Scopul meu din acest an a fost să prind 59 de ani. Am prins, pe 28 mai. Acum vreau să salvez cel puțin o viață, cu această veste, făcută public. Este singurul motiv pentru care am vrut ca oamenii să știe… Acesta este noul meu rol”, a mărturisit actorul.

Medicii au tratat inițial cancerul lui Tyler cu terapie hormonală, care „a funcționat uimitor aproximativ un an”, dar apoi s-a răspândit la oase și pe coloana vertebrală, ceea ce a provocat paralizia, relatează pagesix.