Tragedie cumplită în Afganistan. 12 morți și zeci de răniți după ce o cisternă cu benzină a luat foc

Cel puţin 12 persoane au murit şi alte 37 au fost rănite în urma unui cumplit accident petrecut în Afganistan. O cisternă încărcată cu benzină s-a răsturnat într-un tunel și a luat foc. Flăcările s-au extins rapid la mai multe autoturisme aflate în apropiere. Tunelul este unul îngust, iar oamenii nu au mai avut timp să se salveze, relatează AFP.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Lucrărilor Publice operațiunile de salvare și căutare nu s-au încheiat, iar bilanțul victimelor ar putea să crească.

A fire started Saturday night in Parwan’s Salang pass tunnel, due to the collapse of an oil tanker, but fortunately, the MoPH and MoD reached the area in time and provided emergency and medical services to the victims and also rescued a number of passenger trapped in the tunnel. pic.twitter.com/qjxIVUe9iD

