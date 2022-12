Zece persoane au murit în urma unui incendiu din Lyon, Franța. 170 de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările

Un incendiu a izbucnit într-un bloc de apartamente din Lyon, Franța, în jurul orei 6.30. În urma incidentului, zece persoane au murit. Printre acestea se numără și cinci copii. Autoritățile locale au anunțat că pe lângă cele zece persoane decedate, alte zece au suferit răni ușoare și patru se află în stare critică la spital. Una dintre victime are trei ani.

Oficialii francezi din regiune au emis o declarație de presă în care spun că un „incendiu considerabil” a izbucnit într-un bloc de șapte etaje din Vaulx-en-Velin. Ei au mai adăugat că 170 de pompieri și 65 de autospeciale au fost trimise la fața locului pentru a stinge flăcările. Autoritățile au mai precizat că încă nu este cunoscută cauza incendiului.

A fost demarată o anchetă

Ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, a declarat că a luat legătura cu președintele Emmanuel Macron. Ministrul a asigurat populația că va fi deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a izbucnit incendiul. „Nu știm cauza incendiului… există mai multe scenarii și se va deschide o anchetă”, a spus Darmanin. În același timp, ministrul Olivier Klein a declarat că a vorbit cu primarul din Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Politicianul a asigurat că vizita orașul. „Merg acolo în această dimineață pentru a fi alături de rezidenți, oficiali locali și serviciile de urgență”, a scris el pe Twitter.

O persoană care locuia în apropierea acelui bloc a declarat că „Plâng când mă gândesc la aceste victime”. De asemenea, un alt francez a spus că a fost trezit de flăcările care au izbucnit la doar 100 de metri de locuința sa. „Am auzit țipete, țipete de copii. Când am deschis ferestrele, am văzut fum ieșind și am coborât imediat”, a spus el. Vecinii din apropierea blocului au venit imediat la fața locului cu o scară. Ei au ajutat victimele să iasă din blocul cuprins de flăcări, informează The Guardian.