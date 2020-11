În ultimul său discurs, președintele Klaus Iohannis a afirmat că sistemul de sănătate trebuie regândit din temelii și că, în cazul de la Piatra Neamț, există niște vinovați morali, făcând trimitere la PSD.

„Sunt alături de familiile îndoliate și le urez sănătate celor care au suferit. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat imediat. Respectul și aprecierea mea pentru medicul Cătălin Denciu. Sistemul sanitar din România trebuie regândit din temelii. Subfinanțarea, lipsa de modernizare, corupția endemică, incompetența și neimplicarea. Toate au măcinat sistemul nostru medical și au făcut mulți profesioniști să plece din țară. E meritul medicilor că prin eforturi uriașe salvează vieți și vindecă pacienți în ciuda tuturor dificultăților. Doar reforme autentice făcute de o majoritate care lucrează pentru români pot schimba aceste defecte substructurale.

Ne lovim de aceleași obstacole: rezistența la schimbare. mereu aceeași politicieni care au secătuit România strigă de pe margine. Există și un vinovat moral. Cel care a blocat Guvernul lună de lună în Parlament și a îndemnat oamenii să nu respecte regulile în plină pandemie. Autoritățile locale pesediste, e un adevăr care trebuie spus, au aplicat după ureche măsurile de la centru. La Piatra Neamț au schimbat directorii de spital de capul lor, refuzând să colaboreze cu DSP.

Nu alocă resurse suficiente, nu aplică standarde ridicate și preferă improvizații care în cele din urmă în mod tragic fac victime. România are nevoie de reforme profunde care sunt posibile doar cu sprijinul unei largi majorități parlamentare. De aceea votul din 6 decembrie e mai important ca oricând pentru a fi posibil amplul proces de reconstrucție pe care eu cu guvernul liberal ni le-am asumat”, a declarat Klaus Iohannis.

„Iohannis se caţără pe cadavre pentru a câştiga politic”

În replică, senatorul PSD Titus Corlăţean îl acuză pe Klaus Iohannis că el este vinovatul moral pentru tragedia de la Piatra Neamț și i-a cerut să-l demită pe premierul Orban.

„Dacă domnul Werner Iohannis ar fi fost preşedinte şi nu este preşedinte, ar fi trebuit să facă două. În primul rând, să folosească aceeaşi unitate de măsură ca în cazul Colectiv pentru raţiunile care au fost menţionate acum, şi respectiv să ceară demisia primului-ministrul Orban, a ministrului Sănătăţii, Tătaru, şi a Guvernului PNL. La Colectiv, din respect şi decenţă, din respect penru drama familiilor şi ce s-a întâmplat, eu am comentat foarte puţin, dar am avut atunci senzaţia că această persoană pe care aţi prezentat-o mai devreme la televizor cu mască, se caţără pe cadavre pentru a câştiga politic.

Astăzi, mi-a confirmat că exact acest lucru face. Ministrul şi Guvernul au blocat, pentru că era un proiect, cică pesedist. Nu avea nicio treabă cu pesedismul, avea treabă cu oamenii. A refuzat să aloce detaşarea de medici acolo. Acest spital care a fost supraîncărcat la Piatra Neamţ, cu instalaţia de oxigen care a mers zi şi noapte. Ea nu a fost proiectată la începutul anilor ’70 când a apărut spitalul pentru a funcţiona zi şi noapte. Aceşti oameni ar fi putut fi deplasaţi la Leţcani unde, atenţie, numărul de paturi este undeva la 256, din care ATI sunt vreo 103 şi spitalul gol în această perioadă”, a declarat Titus Corlăţean la Antena 3.

Fostul ministru de Externe a mai spus că Iohannis a minţit încă o dată şi a manipulat și că este direct şi personal responsabil pentru această tragedie, împreună cu Guvernul PNL, pentru că au blocat deliberat posibilitatea de a salva vieţi: „Acest personaj este preşedintele României de şase ani. De şase ani are puterea şi are pârghiile de putere, are Serviciile de Informaţii, are şefii de Parchete care îl ascultă foarte bine. În şase ani ne-a spus de România educată, de România lucrului bine făcut, ne-a tot povestit de modul care trebuie să reformeze sistemul de sănătate de la bază. N-a făcut nimic. Lucrul pervers pe care l-a făcut în seara asta şi nu e prima dată când foloseşte această modalitate e următoarea.

Spune că nu intenţionează să intre în anchetă, anchetatorii să îşi facă treaba, dar după aia a început să spună cine e vinovatul moral, cine este vinovatul, pesedişti, autorităţi locale. Scuzaţi-mă, când indici autorităţile locale ca fiind vinovate, ai dat instrucţiuni procurorilor ce să facă. Este exact aceeaşi tipologie ca în cazul Astrid Fodor la Sibiu, când doamna primar de acolo a fost declarată invalidată ca primar, pentru că ANI i-a spus că este incompatibilă, şi atunci au însecenat un dialog între primari şi domnul Iohannis a spus, am încredere că justiţia va face ce trebuie”, a mai declarat Titus Corlăţean.