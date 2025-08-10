Social Traficul pe Autostrada A2, deviat după un accident. O persoană a fost rănită







Din cuprinsul articolului Accident pe Autostrada A2

Duminică, traficul pe Autostrada A2, sensul Constanța-București, este deviat între Fetești și Drajna din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul pe Autostrada A2, sensul Constanța–București, este deviat între kilometrii 143 și 105, pe ruta Fetești–Drajna, către DN 3A. Măsura a fost luată pentru investigarea unui accident produs la kilometrul 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

O persoană are nevoie de îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla s-a lovit de un ansamblu rutier.

Potrivit sursei citate, circulația pe Autostrada A2 ar urma să fie reluată după ora 13.00.