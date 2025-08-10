Social

Traficul pe Autostrada A2, deviat după un accident. O persoană a fost rănită

Traficul pe Autostrada A2, deviat după un accident. O persoană a fost rănităpolitie / sursa foto: dreamstime.com
Duminică, traficul pe Autostrada A2, sensul Constanța-București, este deviat între Fetești și Drajna din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.

Accident pe Autostrada A2

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul pe Autostrada A2, sensul Constanța–București, este deviat între kilometrii 143 și 105, pe ruta Fetești–Drajna, către DN 3A. Măsura a fost luată pentru investigarea unui accident produs la kilometrul 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

O persoană are nevoie de îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla s-a lovit de un ansamblu rutier.

Potrivit sursei citate, circulația pe Autostrada A2 ar urma să fie reluată după ora 13.00.

