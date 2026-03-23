Traficul de arme, în creștere pe fondul războiului din Ucraina. Maia Sandu: Republica Moldova, tot mai expusă

Republica Molodva. Coletele care intră pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi scanate obligatoriu, indiferent de operatorul de transport, după ce Consiliul Național de Securitate a constatat că drogurile sunt tot mai des ascunse în pachete declarate drept altceva, inclusiv în jucării pentru copii și produse cosmetice. Propunerea a fost înaintată de președinta Maia Sandu pe 23 martie, după ședința CNS dedicată criminalității transfrontaliere, unde s-a discutat și despre traficul de arme, persoane și tentativele de eludare a sancțiunilor impuse Rusiei. Sandu a avertizat că Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal au resurse insuficiente și necesită investiții urgente în echipamente și personal.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, unde s-a analizat evoluția criminalității transfrontaliere și impactul acesteia asupra securității naționale. Potrivit autorităților, schimbările din regiune au determinat rețelele infracționale să își adapteze rutele, iar Republica Moldova a devenit un punct vulnerabil pe aceste trasee.

Președinta Maia Sandu a declarat că fenomenul criminalității transfrontaliere este în creștere și necesită o atenție sporită din partea instituțiilor statului.

„Am discutat despre combaterea criminalității transfrontaliere. Așa cum am anunțat și la începutul anului, acest subiect este unul de interes maxim pentru Consiliul Național de Securitate, pentru că criminalitatea transfrontalieră presupune amenințări în creștere pentru securitatea națională. Am discutat, bineînțeles, despre traficul de arme, traficul de droguri, de persoane, dar și criminalitatea economică la hotar, cum ar fi cazurile de țigări, de import și export ilicit”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, poziția geografică a Republicii Moldova și contextul regional complicat favorizează apariția acestor riscuri.

„Trebuie să spunem că aceste riscuri cresc în ultimii ani și motivele acestor riscuri în creștere sunt următoarele: în primul rând, poziția geografică a Republicii Moldova în zona coridoarelor vest-est, perturbările logistice cauzate de războiul din Ucraina, care a determinat anumiți traficanți să-și reorienteze rutele folosind țara noastră. Vă amintesc că noi avem un număr mare de puncte de trecere pe segmentul de hotar cu Ucraina”, a menționat Maia Sandu.

Unul dintre cele mai mari pericole semnalate de autorități este legat de circulația ilegală a armelor, în condițiile în care conflictul din Ucraina a crescut disponibilitatea acestora în regiune.

„Crește riscul ca unele dintre aceste arme să fie aduse sau să existe încercări pentru a le aduce ilegal în Republica Moldova. Noi mai avem și vulnerabilități specifice și astea țin de regiunea transnistreană pe segmentul necontrolat de autoritățile constituționale”, a mai punctat Maia Sandu.

Autoritățile atrag atenția că această situație necesită măsuri rapide și eficiente pentru a preveni infiltrarea armelor pe teritoriul țării.

Pe lângă traficul de arme, instituțiile statului se confruntă și cu o creștere a traficului de droguri, care devine tot mai sofisticat. Un fenomen îngrijorător este utilizarea coletelor pentru transportul substanțelor ilegale, dar și implicarea platformelor online în distribuție.

„Republica Moldova este aleasă de tot felul de traficanți pentru a tranzita drogurile către Uniunea Europeană. De obicei, acest trafic se face prin colete în transport și aici avem problema cine se face responsabil de conținutul acestor colete, care sunt declarate drept altceva. Avem probleme când drogurile sunt ascunse în jucării, în produse cosmetice”, a explicat Maia Sandu.

Totodată, rețelele sociale sunt utilizate tot mai frecvent pentru recrutarea persoanelor implicate în astfel de activități ilegale, inclusiv în rândul tinerilor.

În urma ședinței Consiliului Național de Securitate, autoritățile au stabilit mai multe măsuri menite să întărească capacitatea de intervenție și control.

„Trebuie să asigurăm scanarea tuturor coletelor poștale, indiferent de operatorul prin care aceste colete ajung în Republica Moldova. Recunoaștem că aici infrastructura nu este adecvată pentru a asigura trasabilitatea. E nevoie de analize de risc mult mai bune, pentru că resursele niciodată nu sunt suficiente și trebuie să știm unde anume să alocăm aceste resurse”, a declarat Maia Sandu.

Guvernul urmează să creeze un mecanism permanent de coordonare între instituții și să identifice resurse pentru modernizarea Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal, inclusiv prin atragerea de fonduri externe.

Șefa statului a avertizat că presiunile nu vor scădea în perioada următoare, ci dimpotrivă, ar putea crește odată cu eventualul final al războiului din Ucraina.

„Dacă ne uităm la experiența internațională, o să vedem că riscul de trafic de arme crește mai ales după încheierea războiului. Cu toții ne dorim să revină pacea, însă trebuie să fim conștienți că va exista o presiune și mai mare în contextul acestei forme de criminalitate transfrontalieră”, a precizat Maia Sandu.

Autoritățile subliniază că situația este monitorizată constant, iar măsurile anunțate fac parte dintr-un efort pe termen lung de consolidare a securității naționale.