Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire. Prima sărbătoare din Postul Paștelui când credincioșii au dezlegare la pește

Buna Vestire este o sărbătoare importantă din calendarul creștin-ortodox, celebrată an de an pe 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun. Ea cade în Postul Paștelui și este una din puținele zile în care credincioșii au dezlegare la pește. Ea mai este cunoscută și sub denumirea de Blagoveştenia.

Potrivit marelui etnograf Simion Florea Marian, Buna Vestire este o sărbătoare la fel de mare ca și Paștele sau Crăciunul pentru că, dacă acesta nu ar fi fost, cele două sărbători creștine nu ar mai fi celebrate. Fiind extrem de importantă, în această zi nu este bine să lucrezi, pentru că păcatul va fi unul mare.

„Dacă macină cineva în ziua aceasta, şi din făina măcinată face mămăligă, şi mămăliga aceasta o aruncă apoi în apă, peştii nu o mănâncă; dacă ia făina şi o presară pe un pom, pomul respectiv nu face poame anul acela”, arată Simion Florea Marian în lucrarea sa „Sărbătorile la români”.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular și sub denumirea de Ziua Cucului, în această zi fiind primul său cântec, prin care anunță vestirea primăverii. Un obicei din străbuni spune că, dacă vrei să afli câți ani mai ai de trăit, să numeri de câte ori cucul își cântă numele în ziua de Blagoveştenie.

În Bucovina, tradiția spune că nu se pun ouă la cloșcă de Buna Vestire. Se crede că puii puși în această zi de mare sărbătoare ar putea avea două capete sau patru picioare.

Sunt multe tradiții și superstiții pentru această zi. De Buna Vestire este dezlegare la pește, indiferent de ziua în care pică sărbătoarea. Cel care gustă pește în această zi se va simți tot anul ca peștele în apă. Străbunii noștri spuneau că pescarii nu au voie să arunce mămăligă în apă în această zi, pentru că peștii vor muri.

De Buna Vestire, credincioșii pun pâine și sare pe pragul casei, pentru a hrăni îngerii și pentru a avea spor în casă. De asemenea, în această zi, când Arhanghelul Gavriil îi dă Fecioarei Maria vestea că va avea un prunc, pe Fiul lui Dumnezeu, oamenii nu au voie să se certe. Cine se ceartă în această zi mare, va avea necazuri tot anul.

Blagoveştenia este și ziua în care se fac previziuni meteorologice. Așa cum va fi vremea în această zi, tot așa va fi și de Paște.

Ce semnificație are sărbătoarea Buna Vestire

Postul Paștelui este unul extrem de strict, cu puține zile în care credincioșii au dezlegare la pește. Una dintre aceste zile este de Buna Vestire. Preotul Paul Tudorache de la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” spune că pe 25 martie se consumă peşte deoarece sărbătoarea este considerată un praznic împărătesc.

„Toţi cei care au ţinut post au dezlegare să mănânce peşte. Este un fel de răsfăţ pentru a marca această mare sărbătoare, cu bucurie în suflet şi cu belşug pe masă“, explică părintele Tudorache.

Buna Vestire este o sărbătoare importantă pentru creștinii-ortodocși. Ea marchează momentul în care Fecioara Maria din Nazaret, crescută în templu până la 15 ani şi apoi dată în tutela dreptului Iosif, căci părinții ei muriseră, a fost aleasă de Dumnezeu să-l nască pe Fiul Său. În această zi, Fecioara a primit înștiințare prin Arhanghelul Gavriil (sărbătorit pe 26 martie), că îl va aduce pe lume pe Pruncul Iisus.

„Bucură-te, ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei… Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”. (Luca 1, 28-32).