Echinocțiul de primăvară. Obiceiuri și tradiții. Ce este interzis să faci în această zi

Echinocţiul de primăvară este unul dintre cele mai importante momente din an, fiind marcat prin mai multe obiceiuri și tradiții încă din antichitate. Acest eveniment are o semnificație importantă și în zilele noastre. Este recomandat ca fiecare creștin să bea o gură de agheasmă în această zi pentru protecție. În plus, în cazul în care o persoană simte nevoie să se descarce de energiile negative, ar putea să apeleze la ajutorul preotului său.

Numerologii au explicat că acest moment are un impact important asupra tuturor pentru că din cauza schimbărilor energiilor ne putem confrunta cu stări neplăcute. Pentru a scăpa de aceste lucruri cel mai bine este să spui o rugăciune în fiecare dimineață. Specialiștii în Etnografie și Folclor au transmis că, în trecut, erau aprinse focuri pentru „a arde” iarna. Acest obicei a fost asimilat în creștinismul din România sub forma Focurilor Sfinţilor.

Obiceiuri și tradiții de echinocțiul de primăvară

Acest fenomen a fost asociat, în trecut, cu momentul în care fertilitatea pământului a ajuns la cele mai mari cote. Oamenii respectau mai multe tradiții și obiceiuri atunci când avea loc echinocțiul de primăvară. Locuitorii din Șinca Veche aveau un lăcaș de cult care se afla într-o grotă. În acest loc făceau dansuri ritualice. Acestea s-au modificat odată cu trecerea la creștinism.

Este important de precizat că atunci când începe echinocțiul de primăvară, începe și un nou an agrar. Copiii bat pământul cu bețe pentru a alunga frigul. În plus, ei rostesc și câteva versuri. „Intră frig şi ieşi căldură/Să se facă vreme bună/Pe la noi pe bătătură”. Un alt obicei este pornirea plugului, un moment important în aproape toate culturile din lue.

În această zi este interzis să faci anumite lucruri. Nu ai voie să te cerți cu nimeni și nici să te superi pentru că îți vei strica armonia și liniștea din această perioadă. În plus, nu trebuie să facă rău animalelor sau plantelor deoarece lucrurile pe care le-ai făcut se vor întoarce împotriva ta, potrivit Jurnalul.ro.