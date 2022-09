Ce trebuie să știi despre echinocțiul de toamnă şi ce semnificație spirituală are. Tradiții și superstiții

În fiecare an, la începutul ultimei decade a lunii septembrie are loc echinocțiul de toamnă. Echinocțiul de toamnă este momentul când longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. Din acest moment putem spune că intrăm în toamna astronomică. Pe 23 septembrie 2022, ziua și noaptea sunt aproape egale în majoritatea locurilor de pe Pământ.

Pe măsură ce soarele de la amiază începe să se scufunde și nopțile devin semnificativ mai lungi, aceasta poate însemna doar că domnia verii se apropie de sfârșit pentru jumătatea de nord a planetei.

Echinocțiul de toamnă marchează oficial începutul toamnei în emisfera nordică și începutul primăverii în emisfera sudică

Punctul echinocțiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la această data, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.

Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare, în zona Polului Nord unde începe lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele se iveşte deasupra orizontului, timp de 6 luni, pana la momentul echinocțiului de primăvară. De altfel, în emisfera sudică a Pământului, data de 23 septembrie marchează începutul primăverii. Potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, momentul echinocțiului de toamnă 2022, in Romania, este 23 septembrie, ora 4.04.

Ce trebuie să ştii despre echinocţiu de toamnă

Spre deosebire de Anul Nou, care e la miezul nopții în toate fusurile orare, echinocțiul de toamnă are loc în același moment universal, doar ca ora locală va fi diferită. Echinocțiul de toamna are loc când soarele traversează ecuatorul ceresc. În fiecare an, acesta se petrece la 22, 23 sau 24 septembrie, în emisfera Nordică.

Dupa echinocțiul de toamnă, nopțile vor fi din ce in ce mai lungi, iar zilele din ce în ce mai scurte. Acest lucru va dura pana în luna decembrie. Atunci ziua va începe să fie din ce în ce mai mare, până la echinocțiul de primăvară.

Data exactă a echinocțiului diferă de la an la an. Acest lucru este datorat faptului ca Pământului îi ia aproximativ 365,25 de zile să facă rotația în jurul soarelui, iar o data la patru ani este an bisect. Pentru pasionații de astrologie, în dimineața de după echinocțiul de toamnă se intră in zodia Balanţa. În China, echinocțiul de toamnă este inclus în Festivalul Toamnei, cunoscut si ca Festivalul Lunii.

Pot apărea depresia şi astenia de toamnă

Cu acest prilej se celebrează strângerea recoltelor şi se gătesc Prăjiturile Lunii. Spre deosebire de echinocțiul de primăvară care generează energia renașterii şi bucuria verii, echinocțiul de toamnă poate aduce sentimente de depresie.

Odată cu venirea toamnei, poate apărea, în anumite cazuri, astenia de toamnă care se manifestă prin stare de oboseală și lipsă de energie. Psihologii consideră că venirea toamnei este vinovată de această stare, care ar putea ține până la câteva săptămâni.

Florile și frunzele de pe cruce se spune că sunt bune de leac, vindecă durerile de cap, durerile de dinți. De asemenea, în ziua în care începe sezonul de toamnă, la biserică se duc prune, care după ce sunt sfințite, se pot păstra timp îndelungat și pot vindeca bubele.

Tradiția mai spune că ultimele fructe din pom trebuie lăsate pentru Mama Natură. De echinocțiu de toamnă, tradiția spune că este perioada ideală pentru a ne face planuri și pentru a ne regenera, precum natura, scrie sfatulparintilor.ro.