Tradiții bizare de Revelion din întreaga lume. Foc, struguri și clopote

Tradiții ciudate de Revelion. Revelionul este, pentru majoritatea oamenilor, o ocazie de sărbătoare, petrecere și speranță pentru un an mai bun. Însă în multe culturi din lume, începutul anului este marcat de tradiții neobișnuite, unele dintre ele aparent bizare, menite să aducă noroc, prosperitate sau sănătate în anul ce urmează.

În Spania, un obicei cunoscut implică mâncarea a 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare bătaie a ceasului la miezul nopții. Deși pentru unii pare simplu, în anumite zone ale țării oamenii se străduiesc să mestece strugurii rapid, iar eșecul poate fi considerat un semn de ghinion pentru lunile care urmează.

În Danemarca, tradițiile de Revelion includ aruncarea vaselor vechi la ușa vecinilor. Această practică simbolizează alungarea răului și aducerea norocului: cu cât mai multe farfurii sparte găsești la ușa ta, cu atât mai mulți prieteni și mai mult noroc vei avea în noul an.

Pentru vizitatori din afară, imaginea străzilor acoperite de farfurii sparte poate părea pur și simplu haotică.

În Ecuador, un obicei de Anul Nou implică arderea figurilor umane confecționate din hârtie sau paie, numite „Año Viejo”. Aceste păpuși sunt adesea îmbrăcate cu haine vechi, reprezentând persoane publice, vecini sau chiar membri ai familiei.

În momentul trecerii dintre ani, păpușile sunt arse, simbolizând eliminarea răului și începutul unui ciclu nou. Cei care asistă la această practică cred că focul arde tot ce este negativ din anul anterior și pregătește terenul pentru noroc.

În Columbia, oamenii poartă lenjerie galbenă în noaptea de Revelion pentru a atrage prosperitatea și rosie pentru iubire. Alegerea culorii devine un adevărat ritual, iar în magazine, rafturile sunt împânzite de lenjerie colorată în preajma sărbătorii.

În aceeași țară, unii aleg să facă tururi cu valize goale în jurul blocului pentru a atrage călătorii și aventuri în anul ce vine, o tradiție care poate părea amuzantă pentru turiștii străini.

În Japonia, tradiția de Anul Nou include sunarea clopotelor de 108 ori în templele budiste. Numărul 108 simbolizează cele 108 dorințe sau păcate umane, iar sunetul clopotului este menit să purifice oamenii de grijile și păcatele trecutului. Într-o lume modernă, această practică poate părea ciudată, dar pentru japonezi este un gest profund spiritual și un mod de a începe anul cu mintea curată.

În Filipine, oamenii practică tradiția înconjurării mesei de Revelion cu obiecte rotunde — fructe, monede sau obiecte circulare — deoarece forma rotundă simbolizează bani și prosperitate. În anumite regiuni, se crede că cei care dorm cu capul orientat spre nord sau cei care poartă haine cu buline mari vor avea noroc financiar în anul următor.

Revelionul în România

Mai aproape de noi, în România, există obiceiuri tradiționale mai puțin cunoscute: de exemplu, unii cred că deschiderea ușilor și ferestrelor la miezul nopții alungă spiritele rele și aduce belșug, iar alții folosesc pietre sau nuci pentru a ghici ce va aduce anul care începe. În unele sate, oamenii încă mai practică dansurile ritualice cu măști sau costume pentru a „scutura” ghinionul și a atrage prosperitatea.

O altă tradiție interesantă se găsește în Ecuador și Peru, unde în unele comunități oamenii fac chioturi și zgomot cu tot felul de obiecte — tigăi, linguri, artificii — pentru a speria spiritele rele. Chiar dacă sunetele sunt asurzitoare, participanții cred că astfel casa și familia lor vor fi protejate și norocoase în noul an.

În întreaga lume, aceste tradiții ciudate de Revelion au un element comun: dorința oamenilor de a controla, chiar simbolic, necunoscutul și viitorul. Fie că este vorba despre foc, zgomot, struguri sau lenjerie colorată, fiecare ritual reflectă credințe și valori culturale, precum protecția, prosperitatea, iubirea și sănătatea.