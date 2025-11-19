Tot mai multe reclamații privind facturile la gaze în rândul moldovenilor. Energocom explică de unde apar erorile și promite corectări

Republica Moldova. Numărul consumatorilor din Republica Moldova care contestă facturile la gaze este în creștere, după ce tot mai mulți au descoperit diferențe între consumul indicat pe factură și cel înregistrat de contoare. Energocom, actualul furnizor cu obligații de serviciu public, afirmă că erorile provin din procesul de citire efectuat de operatorii de distribuție ai Moldovagaz, însă dă asigurări că toate neconcordanțele vor fi eliminate în facturile următoare.

Compania Energocom explică faptul că responsabilitatea citirii contoarelor și a transmiterii datelor de consum aparține exclusiv operatorilor sistemului de distribuție, precum „Chișinău-Gaz”, „Bălți-Gaz”, „Cahul-Gaz” și alte subdiviziuni ale SA „Moldovagaz”. Pe baza acestor date, furnizorul emite facturile lunare.

Potrivit companiei, situațiile în care citirea nu este posibilă, lipsa accesului la contor, absența proprietarului sau defectarea echipamentului, pot genera diferențe între consumul real și cel facturat.

„În cazul unor neconcordanțe, operatorul sistemului de distribuție verifică și recalculează consumul, dacă este necesar”, subliniază Energocom, care precizează că toate ajustările vor apărea în facturile viitoare.

Energocom recomandă cetățenilor care observă inconsistențe între consumul afișat pe factură și cel real să se adreseze atât operatorului de distribuție, cât și furnizorului. În anumite cazuri, distribuitorul poate decide înlocuirea contorului dacă acesta și-a depășit termenul de exploatare sau nu mai poate fi citit corect.

Compania afirmă că, în situațiile în care un consumator achită o sumă mai mare decât consumul real, diferența este înregistrată ca avans și scăzută automat din facturile următoare.

Energocom menționează că menține un dialog continuu cu operatorii Moldovagaz pentru a soluționa rapid toate cazurile semnalate de consumatori.

Pentru întrebări suplimentare, cetățenii pot contacta compania la numărul 1304 sau prin email la cancelaria@furnizare.energocom.md.

De la 1 septembrie, Energocom a devenit furnizorul de gaze naturale în regim de serviciu public și furnizor de ultimă opțiune, în baza unei decizii ANRE adoptate pe 4 august. Până în aprilie 2026, compania utilizează serviciile Moldovagaz pentru facturare și relații cu clienții, până când își va dezvolta propriile sisteme.

Decizia ANRE a venit după ce SA „Moldovagaz”, companie controlată de Gazprom, a pierdut licența de furnizare, pe motiv că nu a respectat obligațiile de separare a activităților de transport, distribuție și furnizare, cerințe impuse în cadrul Pachetului Energetic III.

Reglementatorul obligă Moldovagaz să finalizeze separarea completă a activităților până la 31 iulie 2025. Compania a invocat lipsa consensului între acționarii majoritari și depășirea atribuțiilor de către management, dar a anunțat că va colabora cu noul furnizor pentru o tranziție fără probleme.

Până la 1 aprilie 2026, Moldovagaz rămâne responsabilă doar de aprovizionarea regiunii transnistrene.