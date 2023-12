Tornada Roşie, fenomenul care cuprinde România la sfârşit de an. Cum ne va afecta

Tornada Roşie ne cuprinde pe toţi în acestă perioadă a anului, mai ales înainte de Crăciun. Toate supermarketurile şi Mall-urile sunt pline în perioada de dinainte de sosirea lui Moș Crăciun. Se caută tot felul de produse, de la haine, cosmetice, bijuterii, jucării, jocuri video la încălţăminte. Toate acestea costă bani, şi nu puţini, lucru care ne scapă din vedere.

Tornada Roşie, fenomenul care cuprinde România în perioada sărbătorilor

Fenomenul Tornada Roșie se referă la cheltuielile mari pe care le fac oamenii pentru produse și servicii. În „Scroogenomics: Why You Shouldn’t Buy Presents for the Holidays ”, economistul Joel Waldfogel îl compară pe Moș Crăciun cu „tornada roșie” care face ravagii. Deoarece mulţi dintre noi „facem o mare parte din aceste cheltuieli cu cardul de credit, folosind bani pe care nu-i avem”.

„Este nevoie de puțină imaginație pentru a-ți da seama dacă copilul de 4 ani ar dori o păpușă sau o mașină de jucărie. Pe măsură ce copilul crește, devine din ce în cel mai greu să faci un cadou pe care să-l aprecieze. Copiii mai mari cer direct, poate, anumite haine la modă. Așa că adulții se simt obligați să le ia ceva”, conform cărții citate.

Tornada Roşie. Sursa foto: Pixabay

Un alt exemplu, dacă mergi într-un magazin și vezi o bluză care-ți place, la X lei, o cumperi pentru că tu crezi că valorează acea sumă. Dacă un apropiat se duce la același magazin şi ia aceeași bluză, dar altă culoare, și ți-o oferă, deși are același preț, pentru tine nu valorează atât. De ce? Pentru că nu ți-o doreai pe acea culoare.

Joel Waldfogel ajunge la concluzia că tranzacția practic a distrus valoarea produsului. Să nu uităm de împachetarea cadoului. Cutie, hârtie, ori folie de pastic, toate ajung la gunoi. Iar cei mai fericiți sunt comercianții, la fel ca de Black Friday…fac foarte mulți bani.

Crăciunul ne epuizează

Tornada Roşie. Sărbătorile însemnau cândva liniște, reflecție și sărbătoare, care acum mai degrabă ne epuizează. Dacă te simți vreodată prins/prinsă în capcana cheltuielilor (shopping), pregătiri frenetice etc., nu ești singur/singură, spunea organizația New American Dream.

Sursa foto: Pixabay

„Crăciunul este sărbătorit astăzi mai mult ca o frenezie a vânzărilor decât ca cea mai importantă naștere din istorie. Din păcate, creștinii sunt susceptibili de această mentalitate comercială și prea mulți au compromis mesajul dăruirii”, spunea CEO-ul Crown, Howard Dayton.

Şi continuă: „Adesea, de Crăciun oferim cadouri inutile, pentru că asta așteaptă lumea de la noi și ne simțim vinovați dacă nu o facem. Și cu cât de apropiem de Crăciun, crește presiunea de a le oferi aceste cadouri inutile și ne simțim deprimați și nedemni dacă nu le putem oferi”.

Dacă într-adevăr gândul contează, de ce nu ne trimitem unul altuia un mesaj cald plin de afecțiune și lăsăm așa lucrurile? Şi dacă trebuie să dăm ceva, de ce nu cash? Pentru a fi strict practici, deoarece nu nimerim de fiecare dată cadoul potrivit.