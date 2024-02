Monden O celebră actriță este bolnavă. Va fi operată de urgență







O celebră actriță a anunțat că este bolnavă și că va fi nevoită să se opereze de urgență. Ea a declarat că nu se simte bine și că se roagă la Dumnezeu să scape de aceste probleme.

Tora Vasilescu, în vârstă de 72 de ani, și-a anunțat fanii că are probleme mari cu tensiunea și că este nevoită să se opereze de urgență. Actrița a mai spus că nu se simte bine și că a ajuns la spital după un festival. Aceasta se va interna în spital pe 22 martie, chiar de ziua ei.

Tora Vasilescu, operată de urgență

„Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la televiziune și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital. Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă. Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine. (…) Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă. Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă.

O fi și de la suprarenale, nu știu… Sunt programată pe 21 martie, la Spitalul Municipal din București. Nu știu dacă atunci se va face intervenția sau pe 22 martie, chiar de ziua mea”, a declarat Tora Vasilescu pentru Fanatik.ro.

Se descurcă greu și cu banii

Celebra actriță are probleme și cu banii. Ea are o pensie extraordinar de mică, mai exact 2.350 de lei, chiar dacă a încântat publicul o viață întragă. Aceasta a declarat că are un solar în curte și că poate pune legume la congelator pentru a avea ce să mănânce.

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…) Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani (…) Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara”, a spus îndrăgita actriță.

Tora Vasilescu, o viață pe scenă

Tora Vasilescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1976, la clasa profesoarei Eugenia Popovici. A fost distinsă de trei ori cu Premiul pentru Interpretare al Uniunii Cineaștilor din România. A câștigat premiul Placheta de aur pentru rolul din Imposibila iubire la Festivalul de film neorealist „Laceno D’Oro” de la Avellino și premiul pentru Cel mai bun rol secundar feminin în Șobolanii roșii.

Actrița a fost căsătorită cu regizorul Mircea Daneliuc. Apoi, s-a căsătorit cu Alain Vrdoljak.