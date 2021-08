Topul celor mai bine plătiţi actori din lume. O sută de milioane pentru un rol

Un rol important în evoluţia amintită a fost jucat de apariția serviciilor de streaming precum Netflix sau HBO. Astfel, în comparaţie cu actorii în vogă la începutul anilor 2000, care câştigau maximum 20 de milioane dolari pentru un rol, starurile din prezent sunt privilegiate.

Variety a întocmit un top al celor mai bine plătiți actori şi deşi pentru unii poate fi surprinzător, pe primul loc se află Daniel Craig. Cunoscut mai ales pentru rolul principal din seria James Bond, englezul a dat o lovitură financiară fabuloasă cu alt film.

În prim-plan apare pelicula Knives Out, care i-a adus lui Daniel Craig 100 de milioane dolari, bani plătiți de Netflix. „Daniel Craig a crescut în Liverpool și s-a mutat la Londra la 16 ani.

Evoluţia lui Daniel Craig

Aici s-a antrenat în actorie la National Youth Theatre și a absolvit la începutul anilor ’90 prestigioasa Guildhall School of Music and Drama.

A debutat în filmul The Power of One în 1992 ca Sergentul Botha. Craig a mai apărut în filme ca Lara Croft, interpretându-l pe Tomb Raider alături de Angelina Jolie (2001) sau în Road to Perdition (2002), alături de Tom Hanks. Alte roluri principale în Sylvia (2003), The Mother (2003) și Enduring Love (2004).

În 2005, Craig a interpretat rolul unui agent evreu în controversatul thriller regizat de Steven Spielberg, Munich. În octombrie 2005, ziarul News of the World a publicat știrea conform căreia Craig ar avea o aventură cu Sienna Miller, partenera sa din Layer Cake (2005), însă la scurt timp Miller s-a logodit cu Jude Law.

În 2006, pe lângă rolul lui James Bond din Casino Royale, Craig a interpretat rolul malefic din I, Lucifer. Filmul este o ecranizare a romanului bestseller a lui Glen Duncan.

În 2011 s-a căsătorit cu Rachel Weisz, actriță binecunoscută, la rândul ei”, se arată pe ro.wikipedia.org.

Dwayne Johnson se menţine în top

Pe locul doi îl găsim pe fostul luptător de wrestling Dwayne „The Rock” Johnson, care va primi 50 de milioane dolari pentru filmul Red One. Producţia va fi lansată în 2023, pe platforma Amazon.

Will Smith a primit „doar” 40 de milioane pentru drama biografică King Richard, care va fi difuzată în 2021. Actorul american va juca rolul tatălui jucătoarelor de tenis Venus și Serena Williams.

Pentru filmul produs de Netflix, Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence vor primi 30, respectiv 25 de milioane de dolari. La rândul lor, Denzel Washington, Chris Hemsworth, Brad Pitt şi Tom Cruise sunt prezenţi în continuare în topul celor mai bine plătiţi actori din lume.