Nepoata lui Julianne Hough, a declarat pe social media că mătușa i-ar fi spus că „Lupul de pe Wall Street”, nu este la fel de bun şi la pat.

„Mătușa mea s-a culcat cu Leonardo DiCaprio”, a susținut nepoata lui Julianne Hough, pe aplicația de socializare: „Se pare că nu e bun în pat, totuși”. De asemenea, a povestit despre alte câteva stele pe care le-a cunoscut prin faimoasa ei mătușă și unchiul Derek Hough, pe Nina Dobrev, Nikki Reed și Ian Somerhalder.

Foto: Julianne Hough, nepoata Star şi Leo DiCaprio

După incredibilele afirmații, clipul a fost șters

În timp ce Julianne, în vârstă de 32 de ani, și DiCaprio, în vârstă de 46 de ani, nu au confirmat niciodată în mod public că sunt împreună, un articol din 2013 susținea că celebra pereche a fost văzută în impostaze destul de intime.

„Au cochetat”, a declarat atunci jurnalistul care îi urmărea: „Își puneau mâinile pe cap. La un moment dat, i-a șoptit ceva la ureche și i-a sărutat rapid obrazul. Erau atât de absorbiți unul de altul încât i-au ignorat pe toți ceilalți din jurul lor”.

Nepoata lui Julianne a insistat că „nu minte”

Pagesix a reușit să confirme că tânăra este într-adevăr rudă cu Julianne și Derek. Mama ei pare a fi sora mai mare a celebrului dansator Sharee Hough Selman.

În februarie 2016, Julianne a postat un videoclip cu nepoata ei dansând pe Facebook: „Mândră de nepoata mea dulce Star” (foto)

În ianuarie 2018, tânăra a împărtășit o poză cu Mark Ballas, prietenul de multă vreme al lui Julianne și Derek și colegul din „Dancing With the Stars”, și a scris: „I-am provocat pe Mark Ballas să danseze. Mă voi preface că am câștigat. ”

Julianne a comentat postarea „Oh, ai câștigat !!!!!” (Foto)

În august anul trecut, Julianne a numit-o pe Star unul dintre „oamenii ei preferați de pe această planetă”, scriind de ziua de naștere pe Instagram : „Sunt atât de norocoasă că sunt mătușa ta și te iubesc” (Foto).

Reprezentanții lui Julianne și DiCaprio nu au răspuns solicitării de a comenta despre ce a spus nepoata pe social media, precizează Page Six.