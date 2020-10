Frumusetea, şi numai, l-a determinat pe partenerul ei Leonardo DiCaprio să treacă de la burlăcie la iubit pe termen lung. Modelul argentinian, de 23 de ani , a apărut pentru prima dată alături de vedeta din Titanic, 45 de ani , în 2017. Recent, modelul şi actriţa Camila Morrone (23 de ani) a vorbit despre relaţia pe care o are cu actorul Leonardo DiCaprio mărturisind că este frustrant să fie privită doar ca iubita unui star, însă a precizat că în aceeaşi măsură înţelege curiozitatea oamenilor privind viaţa amoroasă a partenerului său.

Și, deși perechea pare extrem de mulțumită, ca dovadă relaţia lor de aproape trei ani, există o dezbatere cu privire la diferenţa de vârstă de 22 de ani.

Sursa foto: The Sun

Camila refuză ideea că diferenţa de vârstă ar fi o problemă

Într-un interviu pentru Los Angeles Times, Camila Morrone a precizat că diferenţa de 23 de ani dintre ea şi Leonardo DiCaprio nu reprezintă o problemă.

„Sunt atât de multe relaţii la Hollywood şi în istoria lumii în care partenerii nu sunt de aceeaşi vârstă. Pur şi simplu nu contează şi cred că oricine are dreptul să aibă o relaţie cu oricine îşi doreşte“, a precizat tânăra. Camila Morrone este model, însă recent şi-a făcut debutul ca actriţă în filmul independent „Mickey and the Bear“, rol pentru care a primit aprecieri din partea criticilor.

Ea a subliniat că înţelege curiozitatea oamenilor când vine vorba de viaţa amoroasă a unuia dintre cei mai cunoscuţi actori din lume, însă a mărturisit că în acelaşi timp este deranjată că unii oameni o privesc doar ca pe „iubita lui DiCaprio“.

Morrone aşteaptă cu nerăbdare momentul în care va obţine recunoaştere şi pentru munca şi talentul ei

„Cred că pe măsură ce tot mai mulţi oameni vor vedea noul meu film, voi avea o identitate în afara acestei relaţii. Poate fi frustrant, deoarece simt că ar trebui să ai o identitate şi dincolo de persoana cu care ai o relaţie. Înţeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta şi nu va mai fi un subiect de dezbatere atât de important“, a spus ea, potrivit The Sun.