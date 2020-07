Conform tabloidelor britanice, Depp o acuză pe Amber că ar fi avut aventuri cu masculi alfa – colegi de breaslă printre care Leonardo DiCaprio, pe care îl numește, conform mărturiilor lui Amber, „cap de dovleac”, sau Channing Tatum, alias „cap de cartof”.

Acuzațiile dure curg de o parte și de alta în mult mediatizatul proces dintre Depp și tinerica și atrăgătoarea Amber Heard, iar audierile de luni de la Londra au dat motive de voluptate presei britanice, notează site-ul monden Pagesix.com într-un articol dedicat subiectului. Conform mărturiilor actriței de 34 de ani, Depp obișnuia să o acuze, când era beat sau „pe prafuri” (n.r. – sub influența substanțelor interzise), că l-ar fi înșelat cu mai toți partenerii ei din filme. Ba mai mult, acesta le dădea chiar porecle potențialilor rivali cu care o suspecta pe Amber că i-ar fi pus coarne.

„Rând pe rând, m-a acuzat că am avut aventuri cu fiecare dintre partenerii cu care am jucat pe marele ecran: Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum; ba chiar m-a bănuit (n.r. – de o relație) cu Kelli Garner”, a declarat ieri sub jurământ, la Londra, vedeta din „Aquaman”.

Actrița de 34 de ani a dezvăluit că fostul consort era “foarte gelos” și vedea în toți actorii cu care ea a jucat o potențială „amenințare sexuală”. În topul acestei liste s-a aflat cel mai râvnit burlac din Cetatea Filmului, Leonardo DiCaprio, alături de care Amber a participat la o audiție pentru un rol. „Depp avea porecle pentru fiecare dintre aceștia”, a continuat actrița.

Ea a explicat că, spre exemplu, DiCaprio era numit „cap de dovleac”, în timp ce un alt sex simbol de la Hollywood, Channing Tatum, primise porecla „cap de cartof”. Elon Musk, cel care urma să devină primul partener oficial al actriței după divorțul de Depp, timp de un an, primise porecla “Mollusk” (n.r. – moluscă) în mesajele trimise de starul seriei „Pirații din Caraibe” fostei soții.

„Încerca să mă ia prin surprindere și îmi lua telefonul sau mă amenința că i-ar fi spus cineva că a avut o aventură cu mine și se purta ca și cum într-adevăr putea să dovedească asta, deși practic nu avea cum”, a precizat actrița, la audierile de luni de la Londra. De asemenea, Johnny îi cerea în mod expres să fie informat referitor la toate scenele romantice pe care le realiza în filme.

„Făcea rost de copii ale scenariilor mele fără să îmi ceară voie și avea reguli din ce în ce mai stricte cu privire la scenele de nuditate, îmi cerea descrieri detaliate ale acestora și îmi impunea tot felul de restricții cu privire la ce să fac și ce să nu fac (n.r. – în scenele romantice)”, a încheiat Amber Heard. Ea a punctat și că din cauza lui a fost nevoită să refuze roluri, iar veniturile i-au scăzut gradual în fiecare an de mariaj.