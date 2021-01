La fel ca multe alte sectoare, cinematografia a fost, de asemenea, puternic afectată de pandemia de coronavirus, care a determinat cinematografele să se închidă și producțiile să amâne lansările pentru cel puțin un an. În acest climat revista Forbes a întocmit totuși clasamentul celor mai bine plătiți actori ai anului 2020.

Lista celor mai bine plătiți actori arată un dezechilibrul între salariile actorilor și actrițelor, în detrimentul acestora din urmă

1. Cel mai bine plătit actor din 2020 a fost Dwayne „The Rock” Johnson, care a luat „titlul” pentru al doilea an consecutiv. Cu o sumă de 87,6 milioane de dolari pentru filmul Netflix Red Notice. Oricum el este cel mai bine plătit actor de la Hollywood.

2. Urmează Ryan Reynolds , soțul lui Blake Lively, care a jucat alături de Dwayne Johnson în Red Notice. A încasat 71,5 milioane de dolari.

3. Pe locul trei se află însă Mark Wahlberg, cu „doar” 58 de milioane de dolari, obținut datorită unui contract cu Netflix, unde actorul a realizat filmul Spencer Confidential, care până în prezent este al treilea cel mai vizionat film original de pe platforma de streaming. În plus, contul lui Wahlberg a fost mărit și datorită alegerii actorului de a produce două serii documentare: McMillions și Wahl Street.

4. Ben Affleck a încasat 55 de milioane de dolari din rolurile din The Way Back și The Last Thing He Wanted.

5. Locul cinci a revenit lui Vin Diesel (Mark Sinclair) cu 54 de milioane,

6. Pe locul șase, cu 48,5 milioane de dolari, este actorul indian Akshay Kumar. Un nume aproape necunoscut în afara lumii Bollywood, care și-a făcut drum mai ales datorită sponsorizărilor de la săpunurile de baie cu vitamine.

7. Pe locul șapte, cu 45,5 milioane de dolari, se află Lin-Manuel Miranda, care anul acesta a atras atenția tuturor cu sosirea muzicalului de pe Broadway Hamilton pe platforma Disney +. Lin-Manuel Miranda este pentru prima dată pe lista Forbes.

8. Locul opt îi aparţine lui Will Smith, care se oprește la 44,5 milioane de dolari. Poziția sa în clasament se datorează prezenței actorului din I Am Legend noul film al lui King Richard . În el, Will Smith va juca rolul lui Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Serena Williams și Venus Williams.

9. Și abia la a noua poziție întâlnim prima femeie din acest clasament. Este vorba despre actrița Sofia Vergara cu 43 de milioane de dolari. Câștigurile sale se datorează și liniei de blugi pe care o sponsorizează Walmart, precum și rolului său de la America’s Got Talent. Tot aici este încadrat şi Adam Sandler , cu cele 41 de milioane de dolari câștigate datorită contractului său cu Netflix, potrivit căruia actorul trebuie să facă încă patru filme cu gigantul de streaming după succesul Murder Mystery, filmat (și) la Como,Italia, în care actorul joacă cu Jennifer Aniston și care a devenit un adevărat succes.

10. A zecea poziție este a lui Jackie Chan, cu venituri de aproximativ 40 de milioane de dolari.

11. Angelina Jolie cu doar 35 de milioane.

12. Brad Pitt a cîştigat doar 31,5 milioane.

13. A treisprezecea poziție revine pentru Melissa McCarthy cu cei 25 de milioane de dolari.

14. Meryl Streep cu 24 de milioane de dolari: venituri care provin atât din Let Them All Talk , cât și din încasările din Piccole Donne.

15. Emily Blunt cu 22,5 milioane de dolari, obținută grație continuării A Quiet Place, care se așteaptă să sosească în cinematografe anul viitor, dacă pandemia o permite.

16. Pe locul șaisprezece în clasamentul celor mai bine plătiți actori de la Hollywood se află Nicole Kidman cu 22 de milioane de dolari. Obiectiv atins datorită salariului de opt cifre obținut în avans pentru The Prom , un musical care tocmai a sosit pe Netflix.

17. A șaptesprezecea poziție cu 19 milioane de dolari este ocupată de Ellen Pompeo, care a devenit faimoasă pentru rolul lui Meredith Gray în Grey’s Anatomy.

19. Elisabeth Moss, cu 16 milioane de dolari, obținută datorită participării sale ca protagonistă a The Handmaid’s Tale .

20. Clasamentul se încheie cu Viola Davis în filmul care tocmai a sosit pe Netflix: Black Bottom de Ma Rainey.