Netflix a eliminat opțiunea de a testa gratuit serviciul de streaming video pentru potențialii abonați din Statele Unite, a confirmat compania pentru The Verge.

Aceasta a demarat, din luna octombrie, operațiunea de eliminare graduală a opțiunii de testare gratuită a serviciului de streaming pentru abonații din Statele Unite, însă potrivit oficialilor companiei, până acum eliminarea opțiunii a fost eliminată gradual din mai multe țări ale lumii.

Pentru a echilibra această decizie, în mod evident foarte nepopulară, Netflix a introdus alte instrumente de atragere a potențialilor abonați, spre exemplu postarea de conținut educativ pe Youtube în regim gratuit, dar și alte forme de conținut oferit în avanpremieră.

„Căutăm diferite modalități de marketing pentru atragerea de noi membri în SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Strategie regândită

Fiind eliminată opțiunea testării gratuite, Netflix urmează să se concentreze asupra altor modalități contemporane de a atrage americanii. Recent, compania a lansat un portal care oferă în regim de gratuitate mai multe episoade ale serialelor sale cele mai populare. Pe listă se află și unul dintre filmele producție proprie, To All the Boys I’ve Loved Before, care poate fi vizionat fără abonament.

Decizia Netflix de a elimina perioada de testare gratuită vine pe fondul accelerării de către ale servicii de streaming a opțiunilor de testare destinate creșterii numărului de abonați. Apple, de exemplu, a prelungit cu 3 luni perioada inițială de gratuitate pentru abonații Apple TV Plus, până în februarie 2021, în timp ce alte servicii ca Disney Plus și Quibi și-au lansat propriile servicii de perioadă de probă oferită gratuit.

Revenind la Netlix, gigantul media urmează să exploreze și alte instrumente de a-și crește organic numărul de abonați. Aceste experimente vor continua până în 2021, apreciază specialiștii din piața media. Cât privește piața autohtonă, Netflix Romania are abonamente care incep de la 8 euro sau 9 dolari, echivalentul abonamentului celui mai ieftin din SUA.

Sursa: The Verge