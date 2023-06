Top 100 femei de succes 2023. Profesor Dr. Raluca-Ioana van Staden, INCEMC: „Mereu mi-am propus să abordez teme de cercetare imposibile pentru alții”

„Este un premiu care mă onorează. În acest moment, chiar dacă am pornit singură la acest drum în urmă cu 16 ani, este și premiul echipei, adică al familiei din laborator. Am o echipă frumoasă din toate punctele de vedere. pentru că sunt majoritatea doamne, anul trecut una din ele a fost în «Top 10 femei de succes» în cadrul categoriei cercetare. Deci se pare că visul meu începe să devină realitate. Vă mulțumesc și dedic acest premiu familiei și echipei din laborator”, a declarat profesor doctor habilitat Raluca-Ioana van Staden cu ocazia primirii Premiului pentru invenția unui senzor care poate contribui la descoperirea cancerului în stadiu preclinic, decernat în cadrul Galei Top 100 Femei de Succes, ediția 2023, organizată de revista Capital.

Profesor dr habil Raluca-Ioana van Staden este șeful Laboratorului în cadrul INCD Electrochimie și Materie Condensată și prima cercetătoare din România premiată cu distincția „ACS Fellow“ acordată de către prestigioasa Societatea Americană de Chimie.

Recunoașterea internațională încununează o carieră științifică care abundă în realizări remarcabile. Unul dintre cele mai notorii rezultate obținute de cercetătoarea româncă este invenția unui senzor care poate contribui la descoperirea cancerului în stadiu preclinic, recompensată cu numeroase premii internaționale.

„În ultimul an, am lucrat la un proiect de succes pentru diagnosticarea cancerului, care a avut ca rezultat modele matematice pentru diagnosticare minim invazivă și rapidă a cancerului gastric și cancerului de colon. În acest an, împreună cu echipa de cercetare – care devine o echipă de lideri în domeniul analizei chimice – vrem să găsim, pe lângă biomarkerii clasici, și alți biomarkeri specifici diferitelor tipuri de cancer, astfel încât să putem apropia testul de screening cât mai mult de diagnostic“, ne-a explicat dr. van Staden.

Teme de cercetare imposibile pentru alții

Aria subiectelor de cercetare abordată de echipa condusă de profesor dr. van Staden este extrem de variată și include de la proiecte pentru depistarea precoce a cancerului de colon și celui pulmonar, la identificarea biomarkerilor care pot depista formele incipiente ale diabetului sau cancerului gastric.

„Mereu mi-am propus să abordez teme de cercetare care, pentru mulți alții, erau considerate imposibil de realizat. Am învățat de la studiul la pian – pentru că sunt și absolventă a Universității Naționale de Muzică din București –, că perseverența este cea care mă va face câștigătoare și că trebuie să fac din știință o artă. Și că trebuie să găsesc soluții frumoase, ușor de realizat și accesibile, pentru probleme imposibile“, ne-a explicat cercetătorul premiat.

O rețetă simplă, cu ingrediente rare

Cum arată rețeta succesului pentru un cercetător de renume internațional?

Ingredientele nu sunt greu de ghicit – perseverență, profesionalism, dedicare –, ci de găsit și, mai ales, menținut „proaspete“: „Profesionalismul, atmosfera plăcută, deschisă, munca constantă și ambiția de a ne clasa în topul cercetării naționale și internaționale au făcut ca echipa creată din 2007 până în prezent să fie una de succes. Roadele au început să se vadă, pentru că deja sunt trei lideri, tineri, câștigători de proiecte, cu rezultate excelente, recunoscute pe plan național și internațional, trei tinere cu care mă mândresc“, ne-a deconspirat dr. van Staden formula succesului său.

Familia de acasă și cea din laborator

Obținerea unor rezultate remarcabile, în orice domeniu de activitate, nu se poate face fără dedicare, efort, perseverență și sacrificii.

Nici domeniul cercetării nu face excepție de la această regulă, iar menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală este o artă rară, pe care dr. van Staden o stăpânește: „Programul zilnic este foarte încărcat și se împarte între familia de acasă și cea din laborator. Nu lipsesc discuțiile și îndrumările pentru copiii mei, care sunt muzicieni cu premii internaționale. În ceea ce privește familia din laborator, discuțiile și planificările experimentelor nu se limitează la cele opt ore de lucru, ci se întind de multe ori până noaptea târziu și chiar sâmbătă și duminică. Pot spune că zilnic se îmbină muzica cu chimia, iar la sfârșitul fiecărei zile am bucuria unui articol acceptat într-o revistă de prestigiu și a unei interpretări sensibile a unei piese muzicale.“