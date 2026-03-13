Politica

Titus Corlățean, în cursa pentru funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Este o oportunitate pentru România

Titus Corlățean, în cursa pentru funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Este o oportunitate pentru România
Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat candidatura pentru funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei. Parlamentarul a explicat că a beneficiat de sprijinul autorităților române în acest demers. Într-un mesaj publicat pe Facebook, senatorul a explicat că decizia reprezintă o oportunitate pentru România.

Titus Corlățean luptă pentru funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei

„Mi-am depus candidatura la poziția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei. Am primit si sprijinul autorităților române. Mărturisesc că, având în vedere diferențele politico-ideologice, nu prea mă așteptam, a fost o surpriză plăcută. Le mulțumesc”, a scris Corlățean pe pagina sa de Facebook.

Senatorul a afirmat că lupta pentru această funcție se desfășoară într-un cadru internațional extrem de competitiv și dificil.

„Vorbim despre o competiție (…). Și nu e o competiție deloc simplă”, a adăugat acesta.

Consiliul Europei

Consiliul Europei. Sursa foto: Arhiva EVz

Ce experiență are senatorul

Corlățean a evidențiat experiența sa de aproape 32 de ani în politica externă și colaborarea strânsă cu Consiliul Europei.

Senatorul a spus că, deși există mai multe candidaturi susținute de guverne din Europa de Vest, el este încrezător în argumentele sale profesionale, bazate pe aproape trei decenii de activitate directă cu instituțiile Consiliului Europei, în domenii precum democrația, statul de drept și protecția drepturilor omului, precum și pe experiența sa în relațiile europene, transatlantice și pe plan multilateral.

Titus Corlățean: Este o oportunitate importantă și pentru România. Ce atribuții are în prezent

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor s-a încheiat, iar Corlățean consideră că demersul său reprezintă o oportunitate pentru România.

„Vom vedea dacă argumentele de carieră și profesionale vor prevala sau cele de influență statală ori de altă natură… Oricum, este o oportunitate importantă și pentru România, dacă ea se va materializa”, a transmis acesta.

Reamintim că Titus Corlățean este, din ianuarie, reprezentant al Comisiei de la Veneția din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri juridice și drepturile omului.

