Corlățean, după ce a discutat cu Grindeanu: Lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi

Senatorul Titus Corlățean s-a întâlnit miercuri cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, însă a evitat să declare dacă mai face parte din partid. „Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe nume”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă rămâne în PSD, acesta a afirmat că discuțiile private trebuie să rămână private: „Dar stau de vorbă din politeţe şi din respect pentru presă cu dumneavoastră, dar lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi. (...) Deci, toate la vremea lor şi se vor afla”.

Corlățean a declarat că a spus deja public tot ceea ce avea de spus și că și-a asumat în mod deschis declarațiile respective.

„Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid şi întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg, nici vizibil, nici invizibil, iar critica politică trebuie înţeleasă ca o critică politică”, a mai spus acesta.

Senatorul a afirmat că PSD din România nu este comparabil cu partidele social-democrate din Norvegia sau Suedia, subliniind că este un partid adaptat realităților din România.

„Am spus-o adesea, PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un Partid Social Democrat în România, iar poporul român are nişte rădăcini, inclusiv cele creştine, care au reprezentat un punct de stabilitate şi de continuitate. Nu poţi să negi aceste rădăcini şi valori, pentru că altfel am aduce în derizoriu un Partid Social Democrat care este în România, iar românii se raportează la acest partid”, a mai adăugat acesta.

Senatorul a declarat că una dintre direcțiile strategice ale partidului este revenirea la valorile care l-au definit, „dar mai mult decât a fost”, subliniind că societatea s-a schimbat, iar partidul trebuie să se adreseze unui electorat mai larg.