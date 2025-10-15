Politica

Corlățean, după ce a discutat cu Grindeanu: Lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi

Corlățean, după ce a discutat cu Grindeanu: Lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochiTitus Corlățean. Sursa foto: Facebook/Titus Corlățean
Senatorul Titus Corlățean s-a întâlnit miercuri cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, însă a evitat să declare dacă mai face parte din partid. „Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe nume”, a spus acesta, la Palatul Parlamentului.

Titus Corlățean: „Lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi”

Întrebat dacă rămâne în PSD, acesta a afirmat că discuțiile private trebuie să rămână private: „Dar stau de vorbă din politeţe şi din respect pentru presă cu dumneavoastră, dar lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi. (...) Deci, toate la vremea lor şi se vor afla”.

Corlățean a declarat că a spus deja public tot ceea ce avea de spus și că și-a asumat în mod deschis declarațiile respective.

„Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid şi întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg, nici vizibil, nici invizibil, iar critica politică trebuie înţeleasă ca o critică politică”, a mai spus acesta.

„PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia”

Senatorul a afirmat că PSD din România nu este comparabil cu partidele social-democrate din Norvegia sau Suedia, subliniind că este un partid adaptat realităților din România.

PSD

PSD. Sursa foto: dreamstime.com

„Am spus-o adesea, PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un Partid Social Democrat în România, iar poporul român are nişte rădăcini, inclusiv cele creştine, care au reprezentat un punct de stabilitate şi de continuitate. Nu poţi să negi aceste rădăcini şi valori, pentru că altfel am aduce în derizoriu un Partid Social Democrat care este în România, iar românii se raportează la acest partid”, a mai adăugat acesta.

Strategiile partidului

Senatorul a declarat că una dintre direcțiile strategice ale partidului este revenirea la valorile care l-au definit, „dar mai mult decât a fost”, subliniind că societatea s-a schimbat, iar partidul trebuie să se adreseze unui electorat mai larg.

„Miza strategică a României este ca PSD să nu fie mic şi să lase pe altcineva să domine scena politică românească. (...) S-a schimbat în profunzime societatea. PSD nu s-a adresat unei societăţi în schimbare, nu s-a adresat tinerilor. Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD. Aşa cum stau lucrurile astăzi, PSD, practic, nu are viitor. (...) PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric”, a mai spus acesta.

