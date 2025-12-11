Economie

Tinerii NEET din România. Generația pierdută care apasă pe economie și transformă riscul social în criză națională

Tineri. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

România înregistrează una dintre cele mai îngrijorătoare situații din Uniunea Europeană în privința tinerilor care nu muncesc, nu studiază și nu participă la nicio formă de formare profesională.

Datele oficiale Eurostat pentru 2024 arată că rata NEET în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani a ajuns la 19,4%, cea mai mare valoare din Uniune.

Media europeană este de 11,2%, ceea ce evidențiază un decalaj profund și persistent între România și restul blocului comunitar. Acest indicator transformă fenomenul NEET dintr-o statistică într-o problemă structurală cu efecte economice și sociale majore.

Diferențe mari între regiuni și între mediul urban și rural

Distribuția teritorială confirmă o realitate cunoscută: tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate au cele mai mari șanse să ajungă în categoria NEET. Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est sunt zonele în care dezindustrializarea, lipsa oportunităților locale și migrația masivă au produs generații vulnerabile.

Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video

În București-Ilfov sau Vest situația este mai bună, dar decalajul continuă să crească. Eurostat arată și o disproporție de gen. Fetele sunt mai vulnerabile la riscul de excluziune, în special în mediul rural, unde accesul la educație superioară este redus, iar trecerea spre piața muncii se blochează frecvent în lipsa unor alternative viabile.

Ocuparea tinerilor scade, iar tranziția spre piața muncii rămâne dificilă

Rata de ocupare a tinerilor cu vârste între 20 și 29 de ani a fost, în 2024, de doar 53,1%, potrivit datelor agregate de Eurostat. Diferența până la 100% nu reprezintă doar tineri NEET, ci și tineri în joburi instabile, contracte temporare sau activități nedeclarate.

România se confruntă cu una dintre cele mai lente tranziții de la școală la primul loc de muncă din întreaga Uniune.

Angajatorii reclamă lipsa competențelor esențiale, iar tinerii reclamă lipsa locurilor de muncă stabile și salariile prea mici. Relația dintre educație și piața muncii rămâne slabă, iar programele de formare nu țin pasul cu schimbările tehnologice.

Un obiectiv european imposibil de atins în ritmul actual

Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 rata NEET să scadă sub 9% în toate statele membre. Multe țări au atins deja acest obiectiv sau sunt aproape de el. România, însă, este la dublu și nu dă semne că ar putea recupera decalajul fără intervenții majore.

În evaluările sale periodice, Comisia Europeană menționează constant România la capitolul risc de excluziune socială a tinerilor, semnalând lipsa unor politici coerente și a unor intervenții stabile în educație, transport, formare profesională și sprijin local.

Efectele economice: pierdere de productivitate și presiune pe piața muncii

Pentru economie, fenomenul NEET nu este doar o pierdere statistică. Este o pierdere de productivitate, de competențe și de capital uman. Demografia României este deja fragilă, iar îmbătrânirea accelerează presiunea pe bugetele publice.

Fiecare an în care o generație rămâne în afara sistemului educațional și în afara pieței muncii amplifică un deficit structural de forță de muncă. Companiile reclamă lipsa angajaților, iar statul pierde resurse fiscale care ar putea finanța investiții și servicii publice.

tineri

tineri / Sursa foto: Dreamstime

Efectele sociale: o generație vulnerabilă, expusă sărăciei și migrației

Tinerii NEET au un risc crescut de sărăcie, depresie, dificultăți de integrare și dependențe. Mulți aleg migrația ca soluție de supraviețuire, ceea ce alimentează exodul din zonele rurale și afectează echilibrul demografic.

Eurostat a avertizat în mai multe rapoarte că tinerii care rămân în afara educației și muncii pentru mai mult timp au șanse reduse să devină independenți înainte de 30 de ani, ceea ce întârzie formarea de familii, reduce natalitatea și amplifică presiunea socială.

România își poate schimba direcția, însă reformele vin lent

Programele europene destinate tinerilor există, însă implementarea lor este lentă și fragmentată. Parteneriatele între mediul privat și universități, investițiile în competențe digitale, facilitățile pentru angajatori și sprijinul pentru antreprenoriat rămân în mare parte la nivel de discuție.

Situația actuală arată că lupta împotriva fenomenului NEET nu poate fi câștigată doar prin programe economice, ci prin politici integrate care ating educația, transportul, sănătatea, locuirea și infrastructura socială.

Un avertisment pentru anii care vin

Datele Eurostat transformă fenomenul NEET într-un avertisment clar. România își riscă viitorul economic și social dacă nu reduce rapid numărul tinerilor care rămân în afara sistemului.

Proiecțiile pe 2026 vor arăta dacă România a reușit să inverseze tendința sau dacă se adâncește în criza unei generații pierdute. O societate în care un tânăr din cinci nu muncește, nu studiază și nu se formează este o societate vulnerabilă, cu costuri uriașe pe termen lung.

