Timpul de reacție la apelurile 112 va fi redus la 15 minute, iar echipele de patrulare vor fi extinse

Republica Moldova. Timpul de reacție la apelurile către Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 va fi redus semnificativ, de la 32 de minute la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, cu prioritate în localitățile rurale. Măsura face parte din Programul de ordine și securitate publică pentru perioada 2026-2030, aprobat în ședința Guvernului din 26 noiembrie.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că programul urmărește să aducă mai multă siguranță, transparență și eficiență în serviciile publice. Structurile de ordine vor fi reorganizate pe regiuni și dotate cu echipamente moderne, iar personalul va fi instruit pentru intervenții rapide și profesioniste, inclusiv în situații neprevăzute, precum manifestații sau incidente de amploare.

„Prin acest program, Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a construi un climat de ordine publică durabilă, centrat pe cetățean”, a subliniat Daniella Misail-Nichitin.

Ea a adăugat că printre priorități se numără respectarea drepturilor omului, protecția grupurilor vulnerabile și combaterea violenței, inclusiv în mediul online.

Programul include extinderea Consiliilor de Siguranță și promovarea unei culturi instituționale bazate pe respect și comunicare deschisă. Oficialii spun că intervențiile vor fi mai rapide și mai bine coordonate, iar poliția va fi mai aproape de comunitate, ceea ce va contribui la prevenirea incidentelor și creșterea încrederii cetățenilor în autorități.

Investițiile în digitalizare și interoperabilitate vor permite o mai bună coordonare între autorități și o gestionare eficientă a resurselor. „Accesul rapid la informație poate face diferența între o intervenție eficientă și un drum blocat ore întregi”, a explicat ministra Afacerilor Interne.

Programul 2026-2030 este al cincilea aprobat de Guvern în cadrul Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru 2022-2030, vizând modernizarea întregului sistem de ordine publică din Republica Moldova.

Conform Barometrului Opiniei Publice (BOP) 2024, aproximativ 90% dintre respondenți se simt în siguranță pe timp de zi, iar 84% pe timp de noapte. Rezultatele sondajului național realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare pentru 2025 arată un nivel de siguranță de 93,4% pe timp de zi și 85% pe timp de noapte acasă, confirmând eficiența și impactul pozitiv al măsurilor de ordine publică implementate de autorități.