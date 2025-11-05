Tichete sociale pentru mamele din categorii vulnerabile. Ce valoare au și cum vor pute fi folosite

Mamele aflate în situații dificile vor continua să primească sprijin financiar prin tichete sociale electronice acordate la nașterea copilului, în valoare de 2.000 de lei. Parlamentul a aprobat cu unanimitate de voturi prelungirea acestei măsuri, care vine în sprijinul familiilor defavorizate.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 34/2024, care reglementează acordarea tichetelor sociale electronice la nașterea unui copil. Proiectul a trecut cu 292 de voturi pentru.

Actul normativ stabilește modul de finanțare, criteriile de eligibilitate și produsele care pot fi cumpărate cu ajutorul acestor tichete, finanțarea provenind din fonduri externe nerambursabile.

Scopul măsurii este de a oferi mamelor aflate în dificultate un sprijin concret pentru achiziționarea produselor esențiale destinate nou-născuților, reducând presiunea economică asupra familiilor vulnerabile și facilitând accesul la bunuri de strictă necesitate.

Fiecare tichet social are o valoare de 2.000 de lei și poate fi utilizat pentru cumpărarea articolelor din trusoul copilului — precum scutece, produse de igienă, haine, articole sanitare și echipamente medicale destinate îngrijirii mamei și bebelușului.

Lista de produse este clar delimitată pentru a garanta utilizarea banilor exclusiv în scopuri legate de îngrijirea copilului. Astfel, autoritățile urmăresc o utilizare transparentă și eficientă a fondurilor publice, fără achiziții nejustificate.

Sprijinul este destinat mamelor aflate în situații de vulnerabilitate. Printre acestea se numără:

femeile care beneficiază de venitul minim de incluziune;

mamele cu dizabilități;

victimele violenței domestice sau ale calamităților naturale;

mamele aflate în situații critice constatate prin anchetă socială;

femeile fără acte de identitate, minore, dar și cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zone de conflict.

Prin definirea exactă a acestor criterii, autoritățile urmăresc ca ajutorul să ajungă doar la familiile care se confruntă cu cele mai mari probleme sociale și economice.

Responsabilitatea identificării beneficiarilor revine primăriilor, care întocmesc listele și le transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru centralizare. Ulterior, tichetele electronice sunt distribuite direct mamelor.

Documentul adoptat stabilește și termenul de folosire: „Măsura de sprijin material acordat prin tichetul social pe suport electronic pentru nou-născut poate fi utilizată în termen de maximum șase luni de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”, prevede legea.

Prin această procedură, autoritățile urmăresc o distribuire corectă, rapidă și transparentă, pentru ca tichetele să ajungă exact la beneficiarii eligibili și să acopere nevoile reale ale mamelor și copiilor din categoriile vulnerabile.