Politica Negocierile de pe scena politică. În ce condiții va trece PNL în opoziție. Calculele lui Theodor Stolojan







Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, a afirmat că mesajul transmis de români este foarte clar: susținerea unei coaliții pro-europene, care nu poate fi realizată fără PSD.

Theodor Stolojan vrea o coaliție formată din PSD, PNL, USR și UDMR

În opinia sa, majoritatea parlamentară ar trebui să fie formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Stolojan subliniază că aceasta reprezintă ultima ocazie pentru aceste partide pro-europene, care se confruntă cu un „puternic val populist-naționalist”, să colaboreze.

„Numai împreună aceste partide pot face o majoritate solidă pro-europenă şi sigur care poate susţine un guvern pro-european. Dar întâi e nevoie ca aceste partide să ajungă la concluzia că trebuie să coopereze, să formeze această majoritate. Şi aici votul românilor este limpede şi, după părerea mea, este ultima şansă pe care o au aceste partide pro-europene de a coopera şi a forma această majoritate pro-europeană”.

Fostul premier este îngrijorat de „acest val populist, naţionalist, suveran, care este puternic, a obţinut acum nişte procentaje foarte bune. Şi dacă noi, partidele pro-europene, nu înţelegem acest mesaj dat de către cetăţenii României, la următoarele alegeri ajungem la lada de gunoi. Este limpede că atunci partidele naţionaliste vor avea majoritatea”.

Sunt irelevante ideologiile valorile și ideologia partidelor pro-europene

Theodor Stolojan afirmă că, deși există diferențe între valorile și ideologia partidelor pro-europene, „acum au devenit irelevante. Vorbesc la nivelul cetăţeanului. La nivelul cetăţeanului este limpede că la ora actuală este o confruntare între curentul pro-european şi curentul naţionalist, suveran. Despre asta discutăm acum.

Theodor Stolojan. Sursa foto: Facebook

Deci, cu alte cuvinte, ceea ce ne diferenţează între noi, PSD, PNL, USR, UDMR, va trebui să găsim baza comună de înţelegere. Şi această bază comună de înţelegere, după părerea mea, trebuie să fie faptele, realitatea cu care se confruntă în prezent România”.

Theodor Stolojan a explicat în ce condiții PNL va trece în opoziție

Fostul premier a accentuat că, în cazul în care se va forma o guvernare PSD-AUR, PNL va fi cu siguranță în opoziție.

„Sigur, PSD a declarat că nu va face o majoritate parlamentară şi o guvernare cu AUR. Am declarat şi noi acest lucru, a declarat şi UDMR, a declarat şi USR, avem şansele să formăm această majoritate parlamentară pro-europeană”.

Întrebat ce măsuri concrete ar trebui să adopte partidele pro-europene în următorii ani pentru ca cetățenii să perceapă direcția pro-europeană ca fiind benefică, Theodor Stolojan a afirmat că trebuie o reformare a clasei politice.

„Reformarea clasei politice. Avem 475 de parlamentari în România. Este enorm faţă de o ţară unde populaţia a scăzut foarte mult. Am avut un referendum. Noi am susţinut reducerea la 300 de parlamentari. Ne-am dorit ca şi celelalte partide să agreeze o asemenea măsură. Mai departe, trebuie făcută reforma clasei politice, schimbarea de optică. Adică cetăţenii ne-au spus foarte limpede, degeaba raportaţi în statistică nu ştiu câţi kilometri de autostradă, nu ştiu câte spitale vreţi să faceţi. Dacă ne neglijaţi pe noi, oamenii de rând şi pe fiecare om în parte, se simte că nu face parte din ce înseamnă o guvernare pentru oameni”.

Nicio guvernare fără PSD

Fostul premier a menționat că PSD, indiferent de forma de guvernare, va contribui din ianuarie 2025 la impunerea unei restricții în ceea ce privește angajarea cheltuielilor publice, pentru a preveni astfel de deficite în viitor.

„Sigur, împreună cu celelalte partide, şi nu va fi uşor. De ce? Pentru că o lungă perioadă de timp noi am renunţat la principii şi am mers pe această teorie a pragmatismului care a creat privilegii pentru un grup sau altul. Aşa am ajuns să lărgim aria pensiilor speciale de nu s-a mai putut, aşa am ajuns să cheltuim exorbitant pentru a realiza diferite lucruri care au însemnat risipă etc”, a concluzionat Theodor Stolojan, la digi24.