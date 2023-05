Theo Rose o să devină mamă pentru prima dată în mai puțin de o lună. Ce recomandări a primit din partea medicilor

Theo Rose se apropie de momentul în care o să devină mamă pentru prima dată. Cântăreața va naște în mai puțin de o lună și a făcut primele declarații privind acest eveniment, dar și care sunt recomandările primite din partea medicilor. Artista a mărturisit că în această perioadă a fost încercată de mai multe stări și că așteaptă cu nerăbdare să își țină băiețelul în brațe. Theo Rose a declarat că a ales să nască natural, dar medicii i-au recomandat să ia în calculc și varianta nașterii prin cezariană.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit”, a explicat Theo Rose.

Theo Rose, emoții mari înainte de naștere

Cântăreața a mai adăugat că se gândește destul de des la momentul nașterii și că există și un pic de teamă în sufletul ei. Theo Rose a mărturisit că este conștientă că va resimți durere în timpul nașterii, dar este sigură că va trece cu bine peste acest moment și că se va descurca în ceea ce privește îngrijirea copilului. Artista și Anghel Damian formează un cuplu de puțin timp, iar anunțul că o să fie părinți a fost surprinzător. Cei doi vor avea un băiețel și i-au ales deja numele, Sasha Ioan.

„Nu sunt relaxata cu niciuna dintre ele (n.r variantele de naștere). O să am emoții și după naștere, în legătură cum o să fac eu cu bebelușul, cum o să mă descurc, deși mie întotdeauna mi-a plăcut să mă bag, să iau bebelușii în brațe, să îi schimb. Dar așa și de ce sentimente o să mă încerce, pentru că e o prezență nouă, dar permanentă din momentul ăla în viață ta și abia l-am așteptat, adică sunt convinsa că abia din momentul asta nu o să mă mai plictisesc vreodată”, a spus Theo Rose în timpul unei emisiuni de la ProTV.