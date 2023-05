Atenție, părinți! Medicul vă sfătuiește să nu lăsați aceste produse, pe care toată lumea le are în casă, să intre în contact cu pielea copiilor

Toate fetițele vor să fie „cochete ca mami”, cu buze roșii, gene lungi și roz în obrăjori. De aceea, micuțele sunt foarte atrase, încă de la vârsta de 2-3 ani, să folosească produsele de machiaj ale mamei.

Părinții, dornici să-și lase copilele să experimenteze și să își dezvolte latura creativă, le permit să folosească tot ce se poate – de la ruj, la rimel și, nu de puține ori, chiar și fond de ten și pudre. Însă aceștia nu știu cât de rău pot face, de fapt, aceste cosmetice în contact cu pielea unui copil.

Medicul trage un semnal de alarmă

Medicul Bogdan Pascu, specialist în Endocrinologie Pediatrică, explică în ce fel și cât de mult influențează produsele de make-up sănătatea copiilor.

„Legat de produsele de machiaj, în ultimii ani varietatea și consumul de produse cosmetice și de îngrijire personală a crescut foarte mult și în rândul copiilor și adolescenților.

Deși efectele adverse pe termen lung la doze chiar mici nu sunt foarte bine studiate, există substanțe chimice utilizate în producerea lor și cu proprietăți dovedite de imitare a hormonilor sau de disruptori endocrini”, avertizează medicul. „Printre aceste substanțe chimice din cosmetice care perturbă sistemul endocrin (EDC), parabenii, benzofenonele, bisfenolii și ftalații sunt cele mai răspândite”, adaugă acesta.

Pot produce dereglări hormonale serioase și incurabile

„Disruptorii endocrini sau perturbatorii endocrini sunt substanțe care pot imita hormonii sau pot perturba sistemul hormonal și secreția de hormoni ai copilului.

Recomandarea mea este să limităm cât mai mult expunerea copiilor la astfel de substanțe care se găsesc inclusiv în produsele de machiaj”, e recomandare endocrinologului pediatru.

Potrivit unui studiu american, fetițele încep să poarte frecvent machiaj încă de la vârsta de 12 ani. Mai nou, și băieții optează, la aceeași vârstă, pentru fond de ten din cauza acneei specifice pubertății. Studiul subliniază că adolescenții nu încep brusc să poarte machiaj, ci îl folosesc în interiorul casei, în mod experimental, încă de la vârste mult mai fragede. În ultimii ani, părinții au început să achiziționeze pentru copiii lor produse de machiaj „destinate celor mici” care, teoretic, trebuie să fie supuse unor rigori mai mari și diferite față de produsele pentru adulți.

Dermatologii avertizează că achiziționarea acestor cosmetice de pe interent nu garantează că produsul este optim pentru copii și nici că a fost respectată „la virgulă” eticheta.

Globe Newswire titrează că industria cosmeticelor pentru copii este în plină expansiune și va ajunge la 1.795 miliarde de dolari până în anul 2028.

New York a interzis produsele cosmetice destinate copiilor

Cercetătorii de la Mailman School of Public Health de la Universitatea Columbia și organizația non-profit Earthjustice avertizează că machiajul „destinat copiilor” poate fi extrem de toxic. Echipa comună a analizat rezultatele a peste 200 de sondaje și a constatat că 79% dintre părinți au afirmat că fetițele lor, cu vârsta de 12 ani sau mai mici, folosesc produse de tip machiaj concepute pentru joacă – inclusiv luciu de buze, vopsea de față și sclipici, relatează The New York Post.

Studiul, publicat în International Journal of Environmental Research and Public Health, sugerează că aproximativ 54% dintre copii folosesc aceste produse cel puțin o dată pe lună, în timp ce 12% le folosesc zilnic. În plus, 20% dintre copiii intervievați poartă produsele timp de opt ore sau mai mult.

„Există din ce în ce mai multe dovezi privind ingredientele nocive adesea incluse în produsele cosmetice, iar copiii sunt mai susceptibili din punct de vedere biologic la efectele substanțelor toxice”, a declarat coautorul Eleanor Medley.

Studiul a fost publicat la începutul acestui an, în contextul în care statul New York a înăsprit legile privind ingredientele produselor cosmetice. Începând cu 1 iunie, statul va interzice vânzarea produselor de înfrumusețare care conțin mercur, o neurotoxină cunoscută, care se găsește adesea în agenții de iluminare a pielii.

Mercurul, în special, a fost asociat cu o serie de afecțiuni grave, inclusiv anumite tipuri de cancer, probleme respiratorii și renale, pierderea anumitor simțuri și chiar moartea.