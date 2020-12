Judecătorii americani l-au eliberat din închisoare după ce avocaii teroristului au depus o cerere în care arătau că acesta este prea gras și riscă să dezvolte o formă severă în caz că se îmbolnăvește de Covid-19.

Din fericire pentru americani, la câteva zile după ce s-a văzut scăpat din închisoarea din New Jersey, teroristul al-Qaeda a urcat în avion și s-a îndreptat spre Londra, unde soția sa ocupă un apartament de 1 milion de lire sterline din Maida Vale. Serviciile de securitate britanice nu sunt deloc încântate de prezența acestui islamist considerat vreme îndelungată drept purtătorul de cuvânt al lui Bin Laden în Europa.

O sursă din serviciile de securitate le-a declarat ziariștilor de la The Sun: „Întoarcerea sa rămâne o durere de cap uriașă pentru ministrul de interne. Ea (Priti Patel- Secretary of State for the Home Department) iintenționa să scape țara de asemenea amenințări, dar iată un terorist notoriu ne e aruncat pe cap”.

Britanicii respectă și ei Drepturile Omului

Problema este că britanicii n-au nicio șansă să se descotorosească de Adel Abdel-Bary. Asta pentru că teroristul a obținut azil în Marea Britanie în 1997. Drept urmare, autoritățile britanice nu-l pot trimite înapoi în Egipt, unde s-a născut și a crescut, deoarece teroristul riscă să fie condamnat la moarte sau torturat.

De altfel, și extrădarea teroristului din Marea Britanie în SUA (2012) pentru a răspunde penal ăentru atentatele islamiste s-a realizat extrem de greu, mai ales că fostul lider laburist Jeremy Corbyn a pledat cauza lui Adel Abdel-Bary. În SUA; teroristul și-a mărturisit faptele și a primit o condamnare la 25 de ani de închisoare, din care însă nu a executat decât opt.

Adel Abdel-Bary a făcut parte din celula teroristă care a pus la cale atentatele din 1998 împotriva amdasadelor SUA din Kenya și Tanzania. În acele atentate, camioanele pline cu explozibil folosite de al-Qaeda au ucis 224 de oameni.