Să fi știut Anna Catharina Emmerick (1774-1824) că Papa Benedict se va retrage. iar locul său va fi luat de Francisc sau că generalul de Villiers va ajunge să spună că Franța se îndreaptă spre un război civil?

Firește, nu putem afirma așa ceva, dar profețiile acestei călugărițe ăe care Papa Ioan Paul al II-lea a trecut-o în rândul fericiților pe 3 octombrie 2004 par de o actualitate înfricoșătoare.

O existență umilă

Anna Catharina Emmerick s-a născut pe 8 septembrie 1774 într-o familie săracă din Coesfeld. Deși a simțit chemarea de a devein călugăriță de micp, a reușit să intre într=o mănăstire abia în 1802, la 28 de ani,din cauza condiției sale umile și a opoziției părintelui său. Abia la mînăstire și-au dat seama oamenii ce secret ascundea Anna. Viziunile ei și momentele de extaz n-au ajutat-o, însă, nici în Casa Domnului. Unele călugărițe au insinuat că totul ar fi de fapt o prefăcătorie.

Din cauza unui accident suferit în 1805, a fost nevoită să rămână aproape continuu în camera ei, din 1806 până în 1811, când legile impuse de Napoleon sattelor germane au făcut ca mănăstirea să dispară, iar călugărițele să plece în lume.

A fost supusî unor cercetări minuțioase

Anna Catharina Emmerick a intrat în slujba unui preot Martino Lambert. Aici, fenomenele supranaturale care o însoțiseră tot timpul s-au înmulțit. În decembrie 1812 a primit stigmatele lui Hristos și timp de două luni a reușit să le țină ascunse. Pe 28 februarie 1813 nu a mai putut părăsi patul, suferințele ei se înfemănau cu cele ale Patimilor lui Iisus Hristos. A fost supusă unei anchete pentru a se afla dacă nu cumva își provoca singură stigmatele, dar nu s-a putut infirma caracterul supranatural al fenomenelor.

Profeții înfricoțătoare

Se știe că Anna Catharina avea viziuni cu privire la viața lui Iisus și a Fecioarei Mariei. De exemplu, călugărioța a fost aceea care a identificat casa Sfintei Fecioare din Efes și locul în care Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat.

.În ciuda fenomenelor inexplicabile care au înconjurat-o, puțină lumea și-ar mai aminti astăzi de Fericita Anna Catharina dacă nu ar fi profețiile ei teribile.

„Am văzut și relația dintre cei doi papi … Am văzut cât de grave ar fi consecințele acestei biserici false. Le-am văzut crescând; eretici de tot felul au venit în oraș [Roma]. Clerul a devenit călduț și am văzut un mare întuneric.

Apoi, viziunea a părut să se extindă peste tot. Întregi comunități catolice au fost oprimate, asediate, îngrădite și private de libertate. Am văzut multe biserici închise, peste tot suferințe mari, războaie și vărsări de sânge. O mulțime sălbatică și ignorantă se deda la acte violente. Dar toate acestea nu au durat mult ”. (13 mai 1820)

„Am văzut încă o dată că Biserica lui Petru a fost subminată de un plan întocmit de secta secretă, în timp ce furtunile o loveau cumplit. Dar am văzut, de asemenea, că ajutorul va veni atunci când suferințele vor atinge apogeul. Am văzut-o din nou pe Sfânta Fecioară întinzându-și mantia peste Biserică. Am văzut un Papă blând și în același timp foarte ferm… Am văzut o mare reînnoire și Biserica plutind sus pe cer ”.

„Am văzut o biserică ciudată care a fost construită împotriva tuturor regulilor … Nu erau îngeri care să supravegheze construcția. În acea biserică nu venea nimic de sus … Erau doar diviziuni și haos. Este probabil o biserică a creației umane, care urmează ultima modă, precum și noua biserică heterodoxă a Romei, care pare de același tip … „. (12 septembrie 1820)