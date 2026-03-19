Sport

Teoria conspirației care a negat un Campionat Mondial de Fotbal. Evenimentul ar fi fost pus la cale de FIFA și CIA

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un documentar suedez, realizat în 2002, a devenit o farsă epocală și i-a pus în încurcătură pe mulți privitori. Subiectul era legat de Campionatul Mondial de Fotbal ce fusese găzduit chiar de țara nordică în anul 1958, conform BBC.

Realizatorii filmului susțineau că acel eveniment nu a avut loc în Suedia, ci în SUA, într-un simplu studio. Iar FIFA și CIA au pus la cale un scenariu.

Conspiracy 58 a fost difuzat la nivel național în Suedia și a avut la bază ideea conform căreia turneul din 1958 a fost organizat de FIFA și CIA pentru a testa puterea televiziunii de a influența oamenii.

Printre argumente, realizatorii documentarului enumerau faptul că se putea vedea orizontul orașului Los Angeles în spatele stadioanelor în imagini granulate, iar umbrele aruncate de jucători erau în poziția greșită pentru vara suedeză.

sursa: Facebook

La final a ieșit la iveală adevărul

„A fost difuzat fără comentarii explicative”, avea să povestească jurnalistul Lasse Sandlin, care a luat parte la farsă. „Am primit telefoane de la mulți prieteni care vorbeau despre mine ca despre idiotul ăla, (din cauza negării lui a evenimentului). Așa că se poate spune că farsa a mers foarte bine.

Ulterior, producătorii au dezvăluit că scopul filmului a fost de a explora subiectul negării Holocaustului. De a-i face pe suedezi să se îndoiască de un eveniment care fusese de necontestat, dar despre care oamenii auziseră din povești.

Pele a câștigat Mondialul din Suedia la 17 ani

Campionatul Mondial din 1958 a fost difuzat la TV, fiind a doua ediție cu telespectatori, după cea din Elveția - 1954. În Suedia, țara gazdă a jucat finala cu Brazilia și a pierdut cu scorul de 2-5. A fost competiția la care a strălucit Pele, care avea doar 17 ani la acea vreme. Atacantul a și marcat două goluri în ultimul act și a pus mâna pe primul dintre cele trei titluri mondiale pe care și le-a trecut în palmares. Au urmat cele din 1962 și 1970.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Călătorii, vacanțe, etc
Călătorii, vacanțe, etc
Proiecte speciale