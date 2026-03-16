Iranul respinge acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită

Relațiile dintre Iran și statele arabe din Golful Persic se află într-un moment delicat, pe fondul escaladării conflictului regional declanșat după loviturile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie 2026, potrivit Reuters.

În acest context tensionat, ambasadorul iranian în Arabia Saudită, Alireza Enayati, a declarat că legăturile dintre Teheran și țările din regiune ar trebui reevaluate, în timp ce Iranul respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi implicat în atacurile asupra unor instalații petroliere saudite.

Declarațiile diplomatului iranian vin într-un moment în care statele din Golful Persic au fost afectate de numeroase atacuri cu rachete și drone, care au vizat inclusiv infrastructură energetică și baze militare asociate Statelor Unite.

Într-un interviu acordat agenției Reuters, ambasadorul iranian la Riyadh a afirmat că situația actuală impune o analiză profundă a relațiilor dintre Iran și vecinii săi arabi din Golful Persic. Potrivit acestuia, relațiile regionale vor necesita o „revizuire serioasă” în lumina evoluțiilor recente din conflict.

Diplomatul a subliniat totodată importanța cooperării regionale și a reducerii dependenței de puteri externe pentru stabilitatea zonei. În acest sens, el a declarat că statele din regiune ar trebui să găsească mecanisme proprii pentru a menține securitatea și dezvoltarea economică.

Întrebat dacă războiul ar putea afecta relațiile cu țările arabe din Golf, Enayati a răspuns: „Este o întrebare validă”, sugerând că evoluțiile militare din ultimele săptămâni au generat îngrijorări privind viitorul cooperării regionale.

Un punct central al declarațiilor oficialului iranian a fost respingerea acuzațiilor privind implicarea Teheranului în atacurile asupra unor obiective petroliere din Arabia Saudită, inclusiv asupra instalațiilor din Ras Tanura și Shaybah.

Potrivit ambasadorului, Iranul nu a vizat infrastructura energetică a statelor din Golf. El a susținut că operațiunile iraniene s-au concentrat asupra unor ținte asociate Statelor Unite și Israelului, în contextul conflictului militar în desfășurare.

Atacurile asupra instalațiilor petroliere saudite au avut loc în primele zile ale conflictului, iar autoritățile saudite au raportat interceptarea mai multor drone îndreptate spre zone industriale și energetice.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie 2026, statele arabe din Golful Persic au fost afectate de numeroase atacuri cu rachete și drone. Acestea au vizat baze militare, aeroporturi, porturi și alte obiective strategice din regiune.

🚨BREAKING – IRAN ISSUES EVACUATION WARNING FOR PARTS OF DUBAI & DOHA Attacks could hit WITHIN HOURS! Fars News: “YOUR RULERS HAVE HARBORED AMERICAN TERRORISTS… and allowed them to use your land to attack Iran.” Civilians ordered out NOW. Gulf on edge. #Iran #Dubai #Doha… pic.twitter.com/kueq4RE7wU — NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) March 15, 2026

Conform informațiilor citate de Reuters, peste 2.000 de atacuri cu drone și rachete au avut loc în regiune de la declanșarea războiului. Printre țintele vizate s-au numărat instalații petroliere, aeroporturi și obiective asociate prezenței militare americane.

Conflictul a avut efecte și asupra piețelor energetice globale, deoarece zona Golfului Persic este una dintre principalele rute de transport pentru petrolul mondial.

În pofida tensiunilor, oficialii iranieni afirmă că dialogul diplomatic cu Arabia Saudită continuă. Ambasadorul iranian a declarat că există canale de comunicare deschise între Teheran și Riyadh, menite să prevină deteriorarea relațiilor bilaterale.

Totodată, oficialul a făcut apel la încetarea operațiunilor militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, afirmând că stabilitatea regională depinde de reducerea confruntării militare.

Potrivit declarațiilor sale, statele din Golful Persic ar trebui să evite implicarea directă în conflict și să caute garanții care să prevină extinderea ostilităților în regiune.