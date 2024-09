Monden Teo, ignorat de Iustina după Insula Iubirii. Nu l-a invitat nici la nunta cu Corny







Teo și Iustina s-au apropiat la Insula Iubirii, Antena 1, dar aceasta n-a picat în ispită. Șatena a spus de mai multe ori că îl consideră pe Teo un bărbat atractiv, dar că doar vrea să îl facă gelos pe logodnicul său, Cornel. Chiar dacă a dansat lasciv cu ispita masculină și a avut câteva întâlniri de neuitat, ea a decis să facă nuntă cu cel cu care a venit în Thailanda să își testeze relația. La final, Iustina a aflat că este și însărcinată.

De ce n-a mers Teo de la Insula Iubirii la nunta Iustinei

Teo a recunoscut că s-a simțit atras de Iustina și că ar fi vrut să o sărute, dar că aceasta nu și-a dat seama. După emisiune, fanii l-au întrebat de ce nu s-a dus la nunta concurentei și a lui Cornel. El a spus că nu ar fi fost normal să meargă și că nu are ce să caute divorțul la nuntă.

„Nu, n-am fost la nuntă. Iustina este o persoană foarte matură pentru vârsta ei”, a mai spus tânărul.

”De ce n-ai fost la nunta Iustinei?”, l-a întrebat cineva.

„Păi cum să mă duc eu la nunta Iustinei? Haideți s-o luăm logic acum”, a răspuns el.

„Ce să caute divorțul la nuntă? Păi mă duceam eu, ce să fac frate eu la nuntă, să fur mireasa, ce să fac eu?”, a mai adăugat el pe Tik Tok.

Iustina și Cornel s-au căsătorit

Iustina și Cornel au povestit în primul episod al emisiunii Insula Iubirii, filmat în toamna anului trecut, că în această vară se vor căsători. Aveau stabilită data nunții și restaurant plătit în avans, dar relația lor s-a stricat la Insula Iubirii. La ultimul bonfire, concurenta l-a anunțat pe logodnicul său că este însărcinată și au decis să se împace. Cei doi au făcut nunta la munte. La eveniment au venit rudele lor, prietenii, dar și concurenții de la Insula Iubirii. Și Beni, o ispită masculină, a fost văzut la petrecere.

Ce spune Cornel

Cornel Luchian a spus că nu l-a deranjat așa tare ce a făcut Iustina pe insula fetelor și că era convins că se vor împăca la finalul emisiunii. El a declarat că a reacționat la nervi și că a înțeles unele lucruri după ce s-a calmat și a discutat cu partenera lui.

„Ne-am distrat, am făcut ce am făcut și chiar am ieșit împliniți, convinși de ceea ce suntem noi. Asta că a rămas ea însărcinată, nici nu se pune problema. Noi eram siguri că vom ieși împreună. Asta cu însărcinatul a fost după ce s-a dat tot. Noi nu aveam dubii că nu suntem împăcați sau că suntem certați. Ceea ce am făcut noi acolo nu a fost încât să ne despărțim. Au fost chestii de moment la care reacționezi ca bărbat, ca femeie, te superi. Dar dacă stai și discuți la rece toate lucrurile îți dai seama că nu a fost ceva peste care nu putem trece”, a adăugat Cornel.