Monden Marcel de la „Insula iubirii”, în lacrimi. Ce l-a făcut pe musculos să plângă







Celebrul Marcel de la ”Insula iubirii” a izbucnit în lacrimi la un podcast, unde a vorbit despre apropiații lui. Când a venit vorba despre cel mai bun prieten, ispita nu s-a mai putut abține.

În lacrimi, din cauza unui prieten din copilărie

Ispita Marcel nu s-a mai abținut atunci când a vorbit despre prietenul său din copilărie alături de care a crescut. Acesta a povestit cât de important a fost prietenul lui pentru el. ”El e mai mare cu un an decât mine. Ne-am cunoscut într-un club, el mai are un frate mai mare ca el. Pe Denis l-am cunoscut când eram cu prietenii.

Am simțit chestia asta de prietenie cu el. Fratele se ducea mereu la facultate, și era singur în perioada aia. Eu eram singur că dacă ai mei erau în străinătate. Și părinții lui mi –au căzut dragi. El, Denis, are diabet. A fost răcit și la spital i-au dat peste cap insulina. Și prin chestia asta, m-am atașat mult de el. Lumea zicea că suntem pe invers.

”Denis a fost pentru mine și frate și mai multe chestii...”

Mama lui îmi spunea să am grijă de el. Dar când era cu mine niciodată nu i-a căzut glicemia. El acum are familie. Și ce crezi, eu vorbeam cu o fată, Roxana, și i-am spus să iasă cu ea la un cico. Și i-am sugerat să iasă cu ea, nu era iubita mea, și au ieșit și sunt și acum împreună, și acum au o fată împreună. Doar că fata are diabet, dar sunt bine.

Denis pentru mine a fost și frate și mai multe chestii (n.r.- plânge)... Și sora mea a fost, dar era în alt context ea, avea copil. Eu stăteam mult pe la el. ȘI el a fost cel mai bun prieten din Caracal, cu el am făcut orice. El a fost lângă mine mereu. Nici el nu provine dintr-o familie bogată”, a spus Marcel. De altfel, acesta a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre părinții lor și divorțul lor.