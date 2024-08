Monden Iustina, veste neașteptată la Insula Iubirii. De ce s-a împăcat cu Cornel







România. Iustina și Cornel formează unul dintre cele mai discutate cupluri din actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Deși experiența din cadrul show-ului a determinat-o pe Iustina să încheie relația cu Cornel, în cele din urmă, cei doi s-au împăcat în cele din urmă.

Iustina a decis să încheie relația după ce a văzut imagini de pe insula băieților cu Cornel, care au determinat-o să realizeze că un astfel de bărbat nu are loc în viața ei.

Iustina a aflat că e însărcinată cu Cornel chiar pe Insula Iubirii

Mai târziu, pe parcursul emisiunii, Iustina a împărtășit cu una dintre colegele sale posibilitatea de a fi însărcinată. Aceasta a început să aibă grețuri dimineața și a recunoscut că simte cum corpul ei trece prin schimbări.

Gândul că ar putea fi însărcinată a stârnit îngrijorare în inima Iustinei, care nu se considera pregătită pentru a deveni mamă, mai ales având în vedere relația dificilă pe care o avea cu Cornel.

„Am fost stresată, nu mi-a venit nici stopul, of! Vai, atâta mi-ar mai trebui să fiu însărcinată, nu! Vreau măcar să mă liniștesc cu chestia asta că mă gândesc numai cum ar fi să fiu însărcinată acuma!

Ar fi șocul vieții mele, cred că mai mare decât ce am văzut cu el, logic! Mă sperie, da, în toată nebunia mea, să am un copil… Of, ar fi șocul vieții, că eu nu pot să fac avort, Doamne ferește, mă bate Dumnezeu pentru așa ceva! Și mie mi se pare că mi s-a schimbat conformația burții”, i-a mărturisit Iustina Daianei, pe Insula Iubirii.

Cei doi s-au căsătorit imediat după încheierea show-ului

Cu toate că pe Insula Iubirii Iustina a susținut că nu o să se mai împace cu Cornel, odată ajunși acasă, cei doi au reușit în cele din urmă să rezolve neînțelegerile dintre ei.

La puțin timp după încheierea filmărilor, în luna iunie, Cornel și Iustina au decis să se căsătorească.

În ziua nunții, atenția tuturor a fost captată de burtica vizibilă a Iustinei, care a confirmat zvonurile legate de sarcina sa, potrivit Cancan.