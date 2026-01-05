Temperaturi negative și ninsori în Republica Moldova, la început de săptămână

Continuă să se reăcească și azi, 5 ianuarie, în Republica Moldova, temperaturile vor fi negative în multe zone ale țării, specifice pentru această perioadă a anului, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de luni vor fi cuprinse între 0 și -1 grad Celsius, cu o minimă în timpul nopții de -2 grade.

Cerul va fi acoperit de nori în tot timpul zilei, va ninge în centrul și în sud-estul teritoriului, vântul va sufla moderat. Vor fi 0 grade Celsius la Chișinău și la Ștefan-Vodă și -1 grad la Briceni, la Bălți, Rîbnița și la Cahul. Mâine, valorile termice vor urca brusc și vor ajunge la nivelul de 2 - 10 grade Celsius. Cerul rămâne înnorat, sunt anunțate ploi în nord și în nord-est.

Azi, în România, vremea se va menține în general închisă și temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș, conform ANM.

Se vor acumula 10…20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3…10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În București, alorile termice termice vor continua să scadă față de zilele precedente și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua (viteze de 30…35 km/h) și în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0…1 grad.