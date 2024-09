Ucraina restricționează accesul la Telegram pentru oficiali. Platforma are un mare punct sensibil

Platforma Telegram este considerată nesigură de autoritățile ucrainene, motiv pentru care au restricționat accesul pentru o serie de oficiali. Consiliul de Apărare şi Securitate Naţională din Ucraina au decis să interzică utilizarea serviciului pe dispozitivele militarilor și ale oficialilor.

Reprezentanții Consiliului, aflat în subordinea preşedinţiei, suspectează că mesajele transmise prin Telegram pot fi accesate de serviciile ruse de spionaj.

Platforma de mesagerie a fost înființată încă din 2013 de miliardarul Pavel Durov, din Rusia. Telegram a ajuns să fie folosită pe scară largă, la nivel global, dar mai ales în spațiul ex-sovietic. Conform estimărilor, se pare că Telegram ar avea în jur de 950 de milioane de utilizatori în întreaga lume.

În Ucraina, platforma este utilizată de preşedintele Volodimir Zelenski, dar și de mai mulţi miniştri şi ofițeri din forțele armate. Aceștia publică zilnic mesaje în aplicaţie, postările prezentând opinii despre evoluția războiului sau alte evenimente.

Pavel Durov a fost arestat în august, în Franţa, pentru postarea de conținut ilegal. El se află sub control judiciar, și nu poate părăsi teritoriul francez. Autoritățile din Franța suspectează că platforma este folosită și de infractori.

Consiliul de apărare ucrainean a anunțat că a va interzice instalarea și utilizarea Telegram pe dispozitivele oficiale ale reprezentanţilor guvernului, personalului militar şi angajaţilor din domeniul securităţii şi apărării. De asemenea, restricția va funcționa și pentru companiile care exploatează infrastructuri critice.

Decizia are la bază suspiciunea că mesajele distribuite prin platforma Telegram pot fi interceptate de spionajul rus. De altfel, un înalt oficial ucrainean a declarat, sub rezerva anonimatului, că militarii folosesc frecvent platforma în interes de serviciu. Aceștia ajung să discute inclusiv probleme condifențiale.

Conform AFP, aceste comunicații reprezintă o sursă importantă de scurgeri de informaţii, deoarece Telegram este foarte uşor de piratat, de către ruși.

Potrivit deciziei adoptate de Consiliu, restricțiile nu se aplică celor care folosesc aplicația de mesagerie în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Este vorba despre purtătorii de cuvânt și ofițerii de presă care transmit comunicate, publicului, prin intermediul Telegram. Aceștia nu trebuie însă să utilizeze Telegram pe computerele de serviciu, a precizat Andri Kovalenko, membru al Consiliului.

