Taxiurile zburătoare, concepute pentru a se deplasa pe distanțe mici fără a face zgomot, au mai făcut un pas spre realitate. Companiile aeriene din Marea Britanie și Brazilia au înregistrat progrese comerciale. Un anunț înaintat de compania braziliană Embraer SA a impulsionat cotația acțiunilor, în timp ce compania britanică Vertical Aerospace Group are de efectuat până la 1.000 de avioane electrice.

Ar putea fi aprobate în 2024

Niciun taxi zburător nu a primit aprobare de utilizare comercială, însă Autoritatea de reglementare în sectorul aeronautic din Europa susține că aprobările ar putea fi primite începând cu anul 2024. Firmele aeriene au lansat o serie de comenzi în acest sens. Motivațiile expuse sugerează faptul că transportul oamenilor pe distanțe lungi este supus unor presiuni pe fondul emisiilor de Co2 și a pandemiei provocate de noul coronavirus.

Taxiurile zburătoare nu emit CO2 și sunt mult mai agile și silențioase întrucât nu prezintă motor electric și se pot deplasa pe o distanță de 160 de kilometri.

Cât costă investițiile

Compania Vertical Aerospace Group are de construit până la 1.000 de avioane electrice. Costurile ar putea să se ridice până la patru miliarde de dolari. Comenzile au venit din partea firmelor aeriene American Airlines Group Inc. şi Virgin Atlantic Airways Ltd.

Avioanele electrice pot decola și ateriza vertical într-o companie publică, potrivit Agerpres. Reprezentanții firmei Embraer SA a transmis că se poartă discuții pentru transformarea diviziei sale. Anunțul a impulsionat cotaţia acţiunilor Embraer.

„Credem că acesta este începutul următoarei evoluţii a mobilităţii aeriene urbane. Acesta este probabil la fel de important ca era avioanelor cu reacție”, a declarat Domhnal Slattery, director general la compania de leasing de avioane Avolon Holdings Ltd. El investește în Vertical Aerospace 15 milioane de dolari, conform sursei citate.

Fonduri de 20 milioane de dolari

Compania Archer Aviation Inc. din California și-a prezentat deja noul concept de taxi zburător și a primit fonduri de 20 de milioane de dolari în acest sens, din partea United Airlines Holdings Inc, care vrea să cumpere până la 200 de avioane produse de companie.

Companiile aeriene au început deja să lanseze comenzi pentru că văd un potenţial pentru a dezvolta o nouă linie de business care are legătură cu transportul local, pe măsură ce principala lor activitate, legată de transportul oamenilor pe distanţe lungi, este supusă la presiuni din cauza emisiilor de CO2 şi a pandemiei de Covid-19.