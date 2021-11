Tatăl biologic al fetiței ucise la Arad a aflat din presă că i-a murit copilul: „Sunt în șoc”. Bărbatul acuză fostul iubit de acte de violență

Tatăl biologic al fetiței în vârstă de aproximativ 6 ani, ucisă cu brutalitate la Arad, a aflat din presă că minora nu mai este în viață. Daniel Oancea este stabilit în Olanda, însă dorește să se întoarcă în țară pentru a-și lua băiețelul. Bărbatul a făcut mai multe dezvăluiri cu privire la mama copiilor și suspectul de omor.

Tatăl biologic al fetiței ucise a aflat adevărul din presă

„Nici eu nu mai știu ce să spun, sunt copleșit de durere. (Ați vorbit cu mama copiilor?) Nu am vorbit cu nimeni până la ora actuală. Nici nu știu să exprim… Ce să fac? Sunt total… Nu am sunat (n.r. la autorități). Am auzit așa multe încât…”, a spus tatăl biologic al copilei ucise.

„(Ce știați despre iubit, despre cum erau tratați copiii?) Eu știu că mama copiilor avea foarte multă grijă de ei. Ne-am despărțit pe 30 decembrie, anul trecut. A plecat în România cu copiii și am crezut că sunt pe mâini bune. Apoi, viața… Mi-a zis că se iubesc”, a mărturisit Daniel Oancea.

Înainte de a se implica într-o relație cu actualul bărbat suspectde omor, mama fetiței a mai avut un alt iubit, pe care tatăl natural îl acuză de acte de violență.

Copiii, supuși actelor de violență ale fostului iubit

„Anul trecut, în noiembrie, a ars copiii. (Acestea sunt acuzații foarte grave. Aveți probe?) Da. Anul trecut, după ce noi ne-am despărțit, a cunoscut un băiat. A luat copiii și a plecat (n.r. la Paris). După trei luni de zile, am fost de acord să plece, să se ducă la noua ei iubire.

A plecat în septembrie și apoi în noiembrie m-a sunat că s-au ars fata și băiatul, iar eu din Olanda am plecat în Paris și am luat copiii acasă. Apoi, am luat-o și pe ea. Au stat cu mine până în decembrie, apoi au plecat din nou în România.

Apoi să aflu că în Paris s-a cunoscut cu acest om (n.r. suspectul de omor) și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (Deci bărbatul care i-a rănit pe copii era un altul, cu care s-a cuplat la Paris?) Da. (Ulterior, s-a despărțit de acest bărbat și l-a cunoscut la Paris pe actualul suspect?) Da.”, a spus Daniel Oancea într-o intervenție la Antena 3.

Tatăl natural al copilului rămas în viață – este vorba despre un băiețel în vârstă de trei ani – a precizat că se va întoarce în România pentru a-l prelua în grija sa.